Portugal regista segunda maior subida do PIB da UE no segundo trimestre

Face aos três primeiros meses do ano, crescimento económico do país só foi superado pelos 6,3% da Irlanda, revelou hoje o Eurostat.

As economias da zona euro e da União Europeia (UE) cresceram no segundo trimestre, quer face ao período homólogo quer em cadeia, e Portugal (4,9%) apresentou o segundo maior avanço trimestral entre os 27 Estados-membros, segundo dados do Eurostat agora divulgados.

O maior avanço em cadeia no período em análise foi registado pela Irlanda (mais 6,3% face ao primeiro trimestre do ano). A Letónia, com um crescimento do PIB em cadeia de 4,4%, e a Estónia, com 4,3%, acompanharam Portugal de perto no segundo trimestre. Na Alemanha, maior economia da zona euro, o crescimento foi de 1,6% face ao primeiro trimestre do ano, superando as expectativas.

No sentido contrário, Malta e Croácia registaram os únicos decréscimos em cadeia, entre o segundo e o primeiro trimestre, de 0,5% e 0,2%, respectivamente.

De acordo com dados divulgados esta terça-feira pelo gabinete estatístico europeu, face ao segundo trimestre de 2020, entre Abril e Junho o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro avançou 14,3% e o da UE 13,8%, depois de ter recuado 1,2% em ambas as zonas no trimestre anterior.

O PIB ajustado sazonalmente aumentou 2,2% na zona euro e 2,1% na UE no segundo trimestre de 2021, em comparação com o anterior, contrariando a diminuições de, respectivamente, 0,3% na zona euro e 0,1% na UE.

O Eurostat faz notar ainda que, por comparação, o PIB dos EUA aumentou 1,6% no segundo trimestre deste ano, face aos três primeiros meses do ano (altura em que se verificou um crescimento em cadeia de 1,5%). Comparando com o mesmo trimestre de 2020, o crescimento homólogo foi de 12,2%.