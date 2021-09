Cuf e Luz Saúde só fazem partos pela ADSE até final do ano

Os grupos privados Cuf e Luz Saúde só vão assegurar a realização de partos nos seus hospitais ao abrigo da convenção com a ADSE até ao final do ano. De Janeiro de 2022 em diante, os preços dos partos estarão em linha com os que são praticados com as principais seguradoras, obrigando os beneficiários do sistema de saúde da função pública a adiantar a totalidade do valor, sendo depois parcialmente reembolsados pela ADSE, mas pagando mais do que o previsto na tabela do regime convencionado.