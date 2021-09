Cravinho contra aeroporto de Lisboa na Margem Sul

Ex-ministro do Equipamento diz que 88% do trânsito do aeroporto de Lisboa tem origem a norte do Tejo, pelo que é um “erro abissal” localizá-lo na Margem Sul

“O maior erro em termos de mobilidade é a localização do aeroporto de Lisboa. É um erro abissal. É um daqueles erros que eu costumo dizer que nem na Mixorlândia!”. João Cravinho, ex-ministro do Equipamento e o mentor da alta velocidade em Portugal nos anos 90 do século passado, defende que “o Tejo é uma das barreiras geográficas mais importantes que existe na Europa em termos de mobilidade” e que 88% do trânsito do aeroporto de Lisboa tem origem a norte do seu estuário, pelo que não se entende a opção por construir o aeroporto a sul, onde só há 12% do seu mercado.