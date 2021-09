Selecção de sub-20 empata em particular com a Polónia

A selecção portuguesa de futebol de Sub-20 empatou 0-0, nesta terça-feira, com a Polónia, em jogo de preparação disputado na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Num desafio equilibrado, com as oportunidades a serem desperdiçadas por ambas as equipas, a selecção treinada por Emílio Peixe ficou-se pelo empate sem golos, depois da derrota na Roménia, por 2-1, a 2 de Setembro, naquele que foi o primeiro jogo de preparação.

“Foram dois jogos completamente diferentes. Na Roménia fizemos uma boa primeira parte, enquanto a segunda foi menos conseguida, porque o relvado não ajudou e pelos índices físicos dos jogadores. Neste jogo estávamos mais frescos. Os jogadores tiveram um bom desempenho, num jogo em que nenhuma das equipas pode dizer que foi completamente superior”, resumiu o seleccionador.