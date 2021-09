Luís Filipe Vieira prepara venda das acções que detém da SAD do Benfica

Antigo responsável do Benfica pode receber 5,8 milhões de euros coma venda das acções.

A SAD do Benfica informou, esta terça-feira, que Luís Filipe Vieira se prepara para vender as acções que detém. O antigo presidente do clube da Luz pode receber 5,8 milhões pela transacção dos 3,28% das acções que possui na SAD.

Em comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Imobiliários (CMVM), a SAD do Benfica dá conta de que “tomou conhecimento pelo Sport Lisboa e Benfica de que esta entidade recebeu do Senhor Luís Filipe Ferreira Vieira uma comunicação para exercer direito de preferência relativamente à possível transmissão das 753.615 acções representativas de 3,28% do capital social da Benfica SAD de que este é titular”.

De acordo com a CMVM, que explica que não é identificado o potencial adquirente, é explicado que a aquisição ascende a 7,80 euros por acção, o que pode resultar num total de 5,8 milhões de euros. O preço referido é, assim, superior ao valor com que as acções da SAD encerraram esta terça-feira (4,34 euros).

Luís Filipe Vieira demitiu-se da presidência do Benfica e da SAD do clube encarnado em Julho. O ex-presidente foi detido no âmbito da Operação Cartão Vermelho, na qual é acusado de ter montado um esquema financeiro para retirar dinheiro do Benfica, usando estas verbas para “benefício pessoal”.

É ainda apontado como responsável pelo aumento indevido das comissões inerentes à venda de jogadores, que depois reverteriam para empresas do universo do agora ex-líder benfiquista, para onde terão sido desviados quase 2,5 milhões de euros.

Neste momento, e depois de ter sido libertado da prisão domiciliária, Vieira pode sair de casa e viajar pelo país, mas está proibido de se ausentar para o estrangeiro, e também não pode contactar com administradores da SAD e restantes arguidos, entre eles o próprio filho.