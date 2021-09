Também há Portugal sem Ronaldo

Dificilmente alguma equipa do mundo pode dizer que joga melhor sem Ronaldo. Trata-se, sim, de criar o contexto táctico certo para quem o rodeia. Nesta terça-feira, no Azerbaijão, isso já foi feito de alguma forma.

É antiga a discussão sobre se a selecção portuguesa joga melhor sem Cristiano Ronaldo. O capitão tem contrariado constantemente essa tese – fá-lo com golos –, mas o debate teve, nesta terça-feira, mais um episódio.

Sem Ronaldo, Portugal venceu. Sem Ronaldo, Portugal jogou melhor do que na partida anterior. Sem Ronaldo, tudo foi tranquilo no triunfo (3-0) frente ao Azerbaijão, em jogo de qualificação para o Mundial 2022.

Dificilmente alguma equipa do mundo pode dizer que joga melhor sem Ronaldo, tal é a capacidade goleadora do madeirense. É um dos melhores seres humanos que alguma vez jogaram futebol.

A questão trata-se, isso sim, de criar o contexto táctico e as dinâmicas certas para quem rodeia Ronaldo, beneficiando, por arrasto, tanto o capitão como a selecção. E isso, no Azerbaijão, já foi feito de alguma forma.

Sem Ronaldo, Fernando Santos optou por manter o sistema habitual. Foi, porém, um 4x3x3 diferente – não tanto no desenho, mas nas características dos jogadores. Curiosamente, a teórica maior fragilidade dos azerbaijanos, comparados com a República da Irlanda, não levou o seleccionador a colocar “tracção à frente”. Acabou, até, por escolher um “onze” teoricamente menos ofensivo, trocando Ronaldo e Rafa por André Silva e João Moutinho.

Mas o futebol não é 1+1, pelo que a equipa portuguesa, apesar de ter menos atacantes, acabou por ser bastante mais competente do que tinha sido frente aos irlandeses.

Em tese, o posicionamento e as dinâmicas foram, frente ao Azerbaijão, mais ao encontro das características dos jogadores – mais do que a ausência de Ronaldo, a qual dificilmente melhora alguma equipa, notou-se maior lógica naquilo que cada craque pode dar, proporcionando um futebol mais combinativo.

Positivo/Negativo Positivo Fernando Santos Este jogo define na perfeição a velha ideia de Fernando Santos quando recusa ser um treinador defensivo. Frente ao Azerbaijão, colocou mais um médio em campo (Moutinho) e a equipa, apesar de mais defensiva no papel, foi, com esse médio adicional, bastante mais competente no ataque. Nem sempre são precisos atacantes para atacar.

Positivo Bruno Fernandes Belo jogo do médio do Manchester United, tantas vezes criticado pelos “apagões” na selecção nacional. Esteve em quase tudo o que Portugal fez de positivo.

Positivo João Cancelo Muita qualidade técnica e criatividade. Ter um lateral deste gabarito é estar sempre mais próximo de vencer. Negativo Azerbaijão Pouca réplica dos azerbaijanos, que confirmaram ser ainda menos capazes do que os irlandeses a atacar e mais desconcentrados a defender.

E ter um avançado capaz de arrastar e fixar marcações – algo que Ronaldo não costuma dar como ponta-de-lança – é logo um bom ponto de partida, já que é mais fácil criar “confusão” na área adversária quando há uma referência capaz de a provocar.

Houve um ponta-de-lança mais declarado, André Silva, e um médio como João Moutinho, capaz de “colar” a equipa e não a deixar refém dos repelões individuais de Ronaldo, Jota, Rafa ou Guedes. Também por aí passou a maior capacidade de criar um futebol rendilhado.

Com Bruno Fernandes como médio interior direito e Bernardo como ala direito, Portugal montou, com João Cancelo, um trio capaz de proporcionar um jogo mais combinativo, por contraponto com o lado oposto, onde havia um futebol mais vertical de Diogo Jota, responsável por entrar em zonas de finalização.

O mesmo acontecia do lado contrário, quando Fernandes queria criar na esquerda – aí, era Bernardo a juntar-se ao avançado, depois de o adversário ser arrastado para o lado da bola.

E, depois de uns minutos iniciais com maior dependência dos detalhes técnicos e das “invenções” individuais de Cancelo, foi precisamente por estas dinâmicas que Portugal chegou aos golos.

Aos 26’, Bruno Fernandes chamou o jogo e a si do lado esquerdo e Bernardo, aproveitando a “sesta” momentânea de Khalilzada, finalizou ao segundo poste, num gesto técnico de grande nível e pouco ortodoxo, mas que pareceu ser intencional.

Aos 31’, a mesma receita, mas do lado oposto. Bruno Fernandes “chamou” o Azerbaijão à direita, cruzou, Diogo Jota desviou ao segundo poste, novamente nas costas dos defesas, e André Silva finalizou sem dificuldade – e sem oposição a preceito.

Como se dizia na transmissão da RTP, o problema de passar um jogo a defender é que é difícil manter a concentração perfeita durante todo o tempo. O Azerbaijão não conseguiu, “adormecendo” duas vezes, e sentiu-o na pele.

Para a segunda parte, Fernando Santos até poderia não se sentir tentado a mudar algo, mas o cartão amarelo a João Palhinha poderá ter sido a “desculpa” ideal para colocar no jogo um médio diferente.

Com o Azerbaijão remetido à defesa, os predicados defensivos de Palhinha poderiam ser menos úteis do que os ofensivos de Rúben Neves. Mas havia algo que não mudaria com Neves ou Palhinha: o parco engenho azerbaijano para ter a bola e, mais ainda, para atacar com qualidade.

Sem forçar muito, Portugal somou oportunidades de golo suficientes para chegar à goleada – perdoaram Diogo Jota, aos 48’, Bernardo, aos 54’, e novamente Jota, aos 65’. Mas como não é comum que o ala do Liverpool falhe muitos golos, Jota tratou de garantir que mantém a aura implacável: aos 75’ houve jogada individual e cruzamento de Cancelo, para um cabeceamento de Jota no centro da área - uma vez mais, mostrou que é um cabeceador de excelência, apesar da baixa estatura.

O jogo acabou por ficar mais vazio de futebol ofensivo e caminhou tranquilamente até ao fim. Afinal, o 3-0 a isso convidava.