Terça, na TV: Afeganistão ferido, revolta em Beja, um Beautiful Boy e Curfew na estrada

CINEMA

O Último Samurai

Hollywood, 21h30

Épico de guerra de Edward Zwick, com Tom Cruise e Ken Watanabe (nomeado para o Óscar de melhor actor secundário). O capitão Nathan Algren entrou numa espiral de autodestruição. As batalhas que travou no passado e onde arriscou a vida parecem agora fúteis e distantes. Entretanto, no Japão, outro soldado vê a sua vida a desmoronar-se: Katsumoto, o último de uma antiga linhagem de samurais. Os caminhos dos dois cruzam-se quando o jovem imperador do Japão contrata Algren para treinar um novo exército e erradicar os samurais.

Parque Mayer

RTP1, 22h09

O ano é 1933. Portugal depara-se com uma crescente perda de liberdade. Deolinda deixa a sua aldeia natal e chega a Lisboa determinada a tornar-se actriz no Parque Mayer. Bonita e talentosa, depressa conquista a admiração de todos e é escolhida para protagonizar uma revista do Teatro Maria Vitória. Parque Mayer é a quinta parceria entre o realizador António-Pedro Vasconcelos, o produtor Tino Navarro e o argumentista Tiago R. Santos. O elenco inclui Francisco Froes, Daniela Melchior, Diogo Morgado, Miguel Guilherme, Alexandra Lencastre, Carla Maciel, Miguel Borges, Almeno Gonçalves e Tino Navarro.

Beautiful Boy

TVCine Top, 23h25

Estreia na realização em língua inglesa do belga Felix Van Groeningen (Ciclo Interrompido), Beautiful Boy é um filme dramático que narra a experiência (real) de um conceituado jornalista que se debate com o grave problema de dependência de drogas do filho mais velho. Os papéis principais estão a cargo de Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney e Amy Ryan.

SÉRIE

Curfew

SyFy, 22h15

Recolher obrigatório, um vírus estranho e uma sociedade a levar o controlo ao extremo. Este enredo é transposto para um cenário distópico, num Reino Unido totalitário e cheio de muros, onde a prioridade é impedir o contacto com os infectados, os mooks, espécie de zombies ferozes e velozes que saem para caçar à noite. É neste contexto que um grupo de pessoas arrisca ir contra as regras e organiza uma corrida de rua nocturna ilegal, com mil quilómetros de extensão. Prémio? A libertação do confinamento forçado. É durante esta noite que se passa toda a acção de Curfew, série britânica de oito episódios, que hoje se estreia com dose dupla, para seguir à terça-feira.

DOCUMENTÁRIOS

Supercarros

Odisseia, 22h30

Estreia. Velocidade, luxo e inovação conduzem esta série documental que vai das fábricas de automóveis às pistas de testes – sem deixar de viajar no tempo para apreciar bombas de outras épocas – para esmiuçar modelos de Supercarros. Objectivo: revelar “as obras-primas das marcas de automóveis mais emblemáticas do mundo”, anuncia o canal. Há novo episódio todas as terças-feiras, até 9 de Novembro.

A Revolta de Beja

RTP2, 23h02

Edgar Feldman realiza este trabalho sobre a tentativa de ocupação do Regimento de Infantaria n.º 3 de Beja, na noite de 31 de Dezembro de 1961 para 1 de Janeiro de 1962. Conhecida como “Intentona do RI3”, a (fracassada) acção revolucionária, liderada por general Humberto Delgado, pretendia desencadear a queda do regime.

Afeganistão: A Terra Ferida

RTP1, 00h42

Primeiro de quatro episódios de uma série documental que traça o retrato de um país que está a concentrar as atenções do mundo neste momento: o Afeganistão. Começa nos anos 1960, época de paz e abertura, não obstante os contrastes entre a modernidade urbana e a pobreza geral da população. Os próximos capítulos – emitidos semanalmente na RTP1 e diariamente na RTP3, às 20h – incidem sobre a invasão soviética, a ascensão e domínio dos taliban e o pós-11 de Setembro.

DESPORTO

Futebol: Azerbaijão x Portugal

RTP1, 16h53

Directo. A selecção das “quinas” prossegue a jornada qualificação para o Mundial 2022 frente à equipa do Azerbaijão, que joga em casa, em Baku. O árbitro italiano Marco Guida dirige o encontro. Portugal está em primeiro lugar da tabela do grupo A, ex aequo com a Sérvia, com dez pontos; o Azerbaijão tem apenas um. O grupo é disputado também pelo Luxemburgo (seis) e a República da Irlanda (um).