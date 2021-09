Durante 36 anos uma câmara foi cúmplice do crime

Freddie, Rob e Deliris foram jovens e imprudentes em Newark. Depois o corpo engordou e emagreceu ao sabor das desintoxicações. Uma câmara foi cúmplice dos seus roubos e das suas doses de heroína e crack . Durante 36 anos até hoje, quando já nenhum deles existe. Life of Crime – 1984-2020 , de Jon Alpert, foi exibido no Festival de Veneza.

Nos anos 80, quando a televisão americana respondia ao pico de criminalidade urbana com reality shows sobre cops, Jon Alpert, que não gostava de polícias, foi ter com quem fazia figura de resistência, o canal por cabo HBO. Era o sítio onde os documentaristas queriam estar. A HBO permitia que as histórias se desenvolvessem, que as personagens fossem acompanhadas em vez de serem largadas depois dos seus minutos de (má) fama.