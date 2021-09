Covid-19: variante Delta predomina em Portugal desde 9 de Agosto

A variante Delta do coronavírus que provoca a covid-19 é dominante em todas as regiões do país desde o dia 9 de Agosto, com uma frequência relativa de 100%, segundo um relatório do INSA divulgado esta terça-feira.

Segundo o último relatório de situação sobre diversidade genética do SARS-CoV-2 em Portugal, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a variante Delta apresenta uma frequência relativa de 100% na semana 34 (23 a 29 de Agosto) em todas as regiões, uma situação verificada desde a semana 32 (9 a 15 de Agosto).

Do total de sequências da variante Delta analisadas até à data, 66 apresentam a mutação adicional K417N na proteína Spike (sub-linhagem AY.1), refere o relatório publicado no site do INSA, adiantando que esta sublinhagem tem mantido uma frequência relativa abaixo de 1% desde a semana de 14 a 20 de Junho.

De acordo com os investigadores do INSA, a frequência relativa das variantes Beta (B.1.351) e Gama (P.1), associadas inicialmente à África do Sul e ao Brasil (Manaus), mantém-se baixa e sem tendência crescente, sendo que até à data, não foram detectados quaisquer casos destas duas variantes nas amostragens das semanas desde 9 Agosto até 29 de Agosto.

Os investigadores do Núcleo de Bioinformática do Departamento de Doenças Infecciosas do INSA analisaram, até à data, 15.814 sequências do genoma do novo coronavírus, obtidas de amostras colhidas em mais de 100 laboratórios, hospitais e instituições, representando 303 concelhos de Portugal.

No âmbito da monitorização contínua da diversidade genética do SARS-CoV-2, o INSA tem analisado uma média de 554 sequências por semana desde o início de Junho de 2021, provenientes de amostras colhidas aleatoriamente em laboratórios distribuídos pelos 18 distritos de Portugal continental e pelas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, abrangendo uma média de 124 concelhos por semana.

A partir de Junho, o INSA adoptou uma nova estratégia de monitorização contínua da diversidade genética do novo coronavírus em Portugal, a qual assenta em amostragem semanais de amplitude nacional.

“Esta abordagem permitirá uma melhor caracterização genética do SARS-CoV-2, uma vez que os dados serão analisados continuamente, deixando de existir intervalos temporais entre análises”, sublinha o INSA.

O “Estudo da diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19) em Portugal” está a ser realizado pelo INSA desde Abril de 2020 com “o objectivo principal de determinar os perfis mutacionais do SARS-CoV-2 para identificação e monitorização de cadeias de transmissão do novo coronavírus, bem como identificação de novas introduções do vírus em Portugal”.