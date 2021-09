Quatro casos de miocardite em adolescentes notificados após a vacinação

Foram notificados, até ao final do mês passado, quatro casos de miocardites em adolescentes com 16 e 17 após terem feito a vacinação contra a covid-19, revela o último relatório de monitorização do Infarmed relativo ao processo vacinal. Todos os casos, adianta a autoridade nacional para o medicamento, registaram “evolução favorável após tratamento hospitalar”. De acordo com o documento, desde o início da vacinação, no final do ano passado, até 31 de Agosto foram notificadas mais de 14 mil reacções adversas às vacinas.