Nuno Santos deixa TVI e será mesmo só director da CNN Portugal

Durante um ano e dois meses, Nuno Santos assumiu o cargo de director-geral da TVI, que deixa, agora, para abraçar um novo projecto. Como já era esperado, será director da CNN Portugal e quadro da Media Capital. À direcção-executiva juntam-se Pedro Santos Guerreiro e Frederico Roque Pinho.

“A CNN é a maior marca de informação do mundo. É, por isso, um enorme orgulho e responsabilidade poder estar à frente do processo de criação da CNN Portugal”, disse Nuno Santos, citado num comunicado enviado às redacções. “Já lancei muitos projectos, mas a CNN Portugal é a minha maior missão”, sublinhou.

Com 53 anos, já dirigiu a programação dos três canais generalistas portugueses. Foi director de Informação da RTP e também fundador e director da SIC Notícias, o primeiro canal de Informação em Portugal com transmissão 24 horas, lançado em 2000. Na SIC, onde entrou em 1992, Nuno Santos assumiu os cargos de jornalista, editor e pivô.

Deixou a SIC em 2011, e durante cinco anos navegou pelos media internacionais. Primeiro na companhia sul-africana Multichoice, onde foi General Content Manager, e depois no Grupo Dentsu Aegis Network como responsável pelo escritório de Madrid do The Story Lab — o braço de conteúdos da central de media japonesa. Em 2018, regressou a Portugal para lançar o Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol.

A direcção-executiva conta, também, com Frederico Roque de Pinho — responsável pela operação do canal de televisão — e Pedro Santos Guerreiro — responsável por toda a “Operação Digital”. No último ano e meio, Roque de Pinho assumiu o cargo de editor geral de informação da TVI. Pedro Santos Guerreiro, jornalista e opinion maker credenciado, foi fundador do Jornal de Negócios e lançou o Expresso Diário. Marca presença regular na televisão como analista e comentador — uma valência que “manterá”, assim como colaborações regulares com media internacionais.

A CNN Portugal será o segundo canal em português, depois do lançamento da CNN Brasil em Março do ano passado, e irá substituir a TVI24 no final do ano. O processo de recrutamento para as equipas de redacção do novo canal decorreu entre Julho e Agosto. Nuno Santos será substituído pelo director-geral adjunto do canal, Hugo Andrade, até à nomeação do novo director.