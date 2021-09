As vantagens de discutir a sucessão no PS

O “não-assunto” que dominou os bastidores do congresso do PS, e que chegou à primeira página do último Expresso, interessa a demasiada gente, razão pela qual prevejo que não morra tão cedo.

Para começar, interessa ao líder do PS, mesmo que não esteja demissionário. E interessa-lhe porque dá o sinal de que se trata de um partido democrático, em que é possível falar no futuro sem ninguém se sentir preso no passado. Mostra vitalidade e riqueza de quadros, afastando-se da ideia feita de que um partido se enfraquece quando está no poder. Mesmo que seja extemporâneo, permitir esta discussão contribui para que o PS se apresente como um partido que não está esgotado, ao contrário de outros.

Mas também é um debate útil aos eventuais interessados em suceder ao actual secretário-geral e primeiro-ministro. Dá-lhes palco, os portugueses ficam a saber quem são e podem ir apresentando e sufragando as ideias que têm para o país, seja através das moções que apresentam ao congresso do PS, seja através de entrevistas que vão dando na comunicação social.

Além disso, interessa à oposição, que pode reorganizar-se atempadamente e preparar melhor as guerras futuras se conhecer os perfis daqueles que concorrem para ser seus adversários numa disputa pela chefia do Governo. Se forem chamados a escolher um novo líder, os próprios militantes do PSD podem tomar a decisão consciente do que estará em causa no campo político oposto.

Finalmente, a discussão sobre a sucessão no PS interessa também ao Chefe de Estado que assim pode antecipar os cenários que virá a ter em cima da mesa em 2023, data das próximas eleições legislativas. Marcelo Rebelo de Sousa já deixou bem claro que essa é uma das principais preocupações do seu segundo mandato. Ao que parece, Belém faz a leitura de que “este foi o congresso da despedida” e o futuro de António Costa é fora de portas.

De repente, lembrei-me de um blogue de apoio a Pedro Passos Coelho que tinham um slogan muito actual: “O futuro é agora.”