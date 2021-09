Moreira da Silva: “Precisamos de líderes servidores”

Livro do antigo ministro do PSD, Jorge Moreira da Silva, tem uma mensagem sobre a “boa liderança” política.

O antigo ministro do Ambiente Jorge Moreira da Silva reuniu num livro 90 artigos publicados nos últimos cinco anos na imprensa nacional e internacional, em revistas, relatórios e plataformas de instituições internacionais. Na introdução do “Direito ao futuro”, o social-democrata, que é director da cooperação para o desenvolvimento da OCDE, escreve sobre as principais qualidades de um líder político - ser “um servidor”.