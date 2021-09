Moreira da Silva, o antigo ministro “explicadinho” que juntou Passos, Portas e Cavaco

Paulo Portas, antigo líder do CDS, elogiou Jorge Moreira da Silva – seu colega no Governo – como um dos “políticos mais talentosos”.

Podia ser uma fotografia de família de um governo de uma época não muito distante. O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho e ministros como Maria Luís Albuquerque ou Paulo Macedo, mas também os democratas-cristãos Assunção Cristas e António Pires de Lima, compareceram no lançamento do livro do seu colega no Governo PSD/CDS, Jorge Moreira da Silva. Também não faltou o Presidente da República à época, Cavaco Silva. E Paulo Portas, o antigo vice-primeiro-ministro da coligação, não poupou nos elogios.