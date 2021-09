Máscaras na rua acabam dia 12 de Setembro

Decreto que torna máscara obrigatória na via pública termina dia 12 e nem PS nem PSD vão apresentar projectos de lei para o renovar.

O PS defende o fim obrigatório do uso de máscara na rua a partir do dia 12 deste mês, quando termina o decreto que, desde 27 de Outubro, obriga ao uso de protecção facial contra a covid-19 na via pública e que foi renovado por duas vezes.