Luto parental chega ao Parlamento: Petição e PAN forçam debate

Tanto a petição lançada pela Acreditar, como a futura iniciativa do PAN, visam alargar de cinco para 20 dias o período de luto dos pais que perdem um filho.

Por meio da petição lançada na passada quarta-feira pela Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, e que, até às 15 horas desta segunda-feira já foi subscrita por 38.195 pessoas, o luto parental vai ser discutido no Parlamento. Mas não será, apenas, por esta via, pois o PAN – Pessoas, Animais e Natureza – tem uma iniciativa própria. E vai apresentar um projecto de lei.