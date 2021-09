Governo tenciona mexer no 3.º e 6.º escalões do IRS, avança Costa

António Costa já tinha dado sinais de querer mexer no IRS no próximo Orçamento do Estado e esta segunda-feira o primeiro-ministro sinalizou os “dois escalões que têm de ser mexidos” e onde o executivo está a “fazer um trabalho muito sério” para identificar a possibilidade de fazer haver um desdobramento no próximo Orçamento do Estado: o 3.º (rendimentos anuais entre os 10 mil e 20 mil euros) e o 6.º (rendimentos anuais entre os 36 mil euros e os 80 mil euros). O líder do executivo socialista identificou ainda a habitação e a precariedade laboral como prioridades para dar confiança às gerações mais jovens e que, portanto, estarão também na agenda da acção governativa, vincou o primeiro-ministro em entrevista ao Jornal das Oito, na TVI.

O desdobramento dos escalões de IRS é uma medida prevista no programa do Governo, porém a sua prossecução foi adiada em virtude da pandemia. Os parceiros da esquerda parlamentar – PCP, BE e PAN - fixaram essa revisão no caderno de encargos que levam para a discussão do Orçamento do Estado para 2022. Até agora o PAN foi o partido mais concreto quanto aos seus objectivos nesta matéria, pretendendo um desdobramento dos escalões situados entre o 3.º e o 6.º.

Actualmente, os rendimentos pertencentes ao 3.º escalão pagam actualmente uma taxa de IRS que chega a 28,5%. Já os rendimentos do 6.º escalão pagam uma taxa de IRS que chega a 45%. “Há, de facto, uma diferença gigantesca entre quem tem 36 mil euros por ano e quem tem 80 mil por ano”, reconheceu o primeiro-ministro.

Ainda em matéria fiscal, o primeiro-ministro voltou a destacar a intenção de alargar o IRS Jovem (que garante um imposto sobre o rendimento mais baixo aos jovens que acabam de chegar ao mercado laboral depois de terminar os estudos do secundário ou do ensino superior)) dos actuais três anos para cinco. Confrontado com as críticas do PSD, que reclamou para si a proposta, o primeiro-ministro nega que se trate de uma medida social-democrata. “A proposta não era do PSD, era do Governo e foi aprovada”, resumiu.

António Costa defendeu também a gestão dos fundos europeus, argumentando que em Portugal, a aplicação destes fundos tem sido “boa”, afastando os “preconceitos baseados no desconhecimento" em torno do tema. Além disso, continuou o primeiro-ministro, o Plano de Recuperação e Resiliência prevê verbas que serão gastas “não pelo Estado, mas pela economia”, o que inclui “5 mil milhões, que podem chegar a 7 mil milhões, para serem gastos pelas empresas”, vincou.

O primeiro-ministro assinalou também a intenção de “continuar a valorização geral dos salários”, nomeadamente o aumento do salário mínimo nacional. A transição climática e digital também será uma prioridade do próximo documento orçamental, acrescentou António Costa.

A grande família feliz

Uma semana depois do Congresso do PS, António Costa defendeu a “harmonia” da “família socialista”, argumentando que a prioridade é a “enorme responsabilidade de governar o país num momento muito empolgante e desafiante”. O secretário-geral do PS afirma que os socialistas estão “focados no que é essencial: conseguir controlar a pandemia, consolidar o relançamento da economia e transformar estruturalmente muitos dos problemas que nos têm marcado ao longo dos últimos anos” e, por isso, “naturalmente”, as “diferenças de opinião são menores”.

O primeiro-ministro voltou a elogiar a “resiliência muito grande” das empresas e repetiu que a actual taxa de desemprego é inferior à registada no início da pandemia e muito inferior à da anterior crise, que atingiu os 18% de desempregados. "Se não tivéssemos adoptado as medidas que adoptámos, o desemprego teria sido o dobro”, acrescentou.

“Não estamos a ir ao fundo”, vincou o primeiro-ministro, continuando a analogia para sublinhar que “o barco demonstrou resistir bem às tormentas”. Questionado sobre a dependência das empresas em relação aos apoios económicos e sociais criados para responder à pandemia, o primeiro-ministro admitiu que “houve um momento em que a intensidade do apoio foi bastante”, mas acrescentou que “progressivamente esses apoios têm vindo a diminuir e a deixar de ser necessários”.