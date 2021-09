BE quer descida do preço da electricidade antes do Orçamento do Estado

Os bloquistas deverão anunciar esta semana quais são as medidas que irão negociar com o Governo para a aprovação do próximo Orçamento do Estado. “Se nada for feito, a electricidade em Portugal vai aumentar cerca de 10 euros na factura mensal, em 2022”, antevê a líder do BE.

O Bloco de Esquerda quer discutir a descida do preço da electricidade antes do Orçamento do Estado de 2022 e diz que as três propostas sugeridas pelo Governo baseiam-se em “argumentos errados”. Em contrapartida, Catarina Martins apresentou esta segunda-feira duas alternativas: a eliminação dos “lucros abusivos” que as barragens auferem por terem a sua remuneração alinhada pela das centrais a gás e o fim da extensão de mais cinco anos da remuneração garantida às centrais eólicas.

A líder do BE lembra que a 15 de Outubro a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) irá definir o preço do mercado da energia e por isso “são medidas que devem ser tomadas quanto antes” e “não podem esperar pelo Orçamento do Estado”. “Para termos a certeza que baixamos e não aumentamos o preço da energia em Portugal, para não aumentarmos as desigualdades sociais, para não agravarmos a pobreza energética, a actuação tem de ser feita agora”, declarou Catarina Martins, em conferência de imprensa desde a sede do partido, em Lisboa.

“Há mecanismos que estão ao alcance do Governo português para baixar o preço da energia sem desistir das medidas fundamentais de transição climática para o nosso país. A primeira delas é garantir que as barragens não são remuneradas como as centrais emissoras de CO2. É excessivo, não tem nenhum sentido”, propôs, lembrando que o governo espanhol já anunciou esta medida.

Além da eliminação dos lucros das barragens, o BE propõe o fim da extensão de cinco anos das remunerações às eólicas. Em causa está um decreto-lei que recua ao governo de Passos Coelho e que ofereceu aos centros electroprodutores eólicos a possibilidade de usufruírem de um período adicional de cinco ou sete anos de remuneração garantida, desde que efectuassem o pagamento de uma compensação anual ao Sistema Eléctrico Nacional durante um período de oito anos (entre 2013 e 2020). O Governo já anunciou que haverá uma descida desta remuneração, mas Catarina Martins responde que face “aos actuais preços, essa descida é irrelevante” e pede a reversão do “jackpot dado às eléctricas”.

Ao contrário do Governo, o BE destaca que estas propostas não mexem no fundo ambiental, deixando essas verbas “para a transição energética, climática e para os transportes colectivos”.

Questionada sobre a proposta do Governo alargar o IVA a 13% a limites mensais superiores a 100 kWh e 150 kWh, Catarina Martins escudou-se no desconhecimento das propostas concretas do executivo. “O Governo admite várias medidas, mas não explica nenhuma, o que é um problema”, diz. “O Governo lança medidas que não estão desenhadas e não se percebe os impactos. O Governo não vai às rendas excessivas e a única medida é pôr o fundo ambiental a pagar às eléctricas para continuarem a ter uma remuneração excessiva e com isso desviar recursos que são fundamentais”, conclui Catarina Martins.

Em declarações aos jornalistas, a coordenadora do BE sublinha que o aumento do preço da electricidade não são “picos pontuais, mas um aumento consistente e abrupto dos preços da energia”. “Neste momento o preço da energia em mercado é já o triplo do que era em 2019. Se nada for feito a electricidade em Portugal vai aumentar cerca de 10 euros na factura mensal, em 2022.”

A líder bloquista adiantou ainda que as medidas que o BE está a levar às negociações com o OE 2022 serão conhecidas esta semana. “Passos que sejam eficazes para combater o aumento da renda de energia é sempre um melhor início de conversa do que deixar os preços da luz disparar ou dizer que vamos ao fundo ambiental”, nota.