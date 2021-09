Cães de luta, cães de luxo: vidas de cão pela lente da Magnum

No Afeganistão, em França, em Inglaterra ou nos Estados Unidos, o cão é sempre o melhor amigo do ser humano. Nem sempre, porém, lhe é devolvido. Na traseira de uma bicicleta, em Cabul, no Afeganistão, viaja um cão cujo destino será lutar num combate organizado para entretenimento e lucro de seres humanos. Steve McCurry eternizou aquela que poderá ter sido a sua última viagem. Em Inglaterra, Martin Parr fotografou cães que participam no concurso The Championship Dog Show. Os intervenientes de quatro patas são cuidadosamente escovados e mimados antes da prova. Numa praia para cães, na Califórnia, nos Estados Unidos, David Hurn fotografou um cão com deficiência motora que é transportado num carrinho adaptado para o efeito pela sua dona. A praia em questão foi a primeira do país a permitir a presença de cães sem trela ou açaime.

São vidas de cão, mas nem todas são iguais. As relações entre pessoas e os fiéis de quatro patas são complexas e o fotolivro Magnum Dogs, composto por 180 fotografias da autoria de membros da mais antiga cooperativa fotográfica do mundo, a Magnum Photos, retratam-nas em todo o seu esplendor em cinco capítulos: Nas Ruas, O Melhor do Concurso, Na Praia, Nos Bastidores (dedicada aos cães que foram estrelas de cinema) e Vida de Cão. As fotografias retratam os fiéis caninos "com afecto, humor", refere a Magnum em comunicado ao P3.