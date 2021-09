Unanimismo, um produto tóxico

1 - Nos últimos meses tive o privilégio de publicar cinco artigos de opinião no PÚBLICO – o meu jornal de referência desde o seu aparecimento, em 1990. Todos eles exprimiam opiniões alternativas em relação ao mainstream médico, mas todos eles foram aceites sem hesitações pelo jornal. Com o passar do tempo, percebi com satisfação que agradava ao PÚBLICO essa minha postura alternativa e questionadora, talvez porque a exprimia com os limites mínimos de coerência e de elegância formal. Mas eu sabia que neles existia a semente da polémica e, talvez por um excessivo escrúpulo, acompanhei sempre as minhas propostas com expressões do género “veja se poderá interessar” ou “peço o favor de avaliar se tem interesse e qualidade suficientes”. Neste contexto, e também porque decorreram seis dias entre o envio e a publicação, creio de que essa minha última crónica foi aprovada pelo quadro editorial do jornal com o mesmo crivo e zelo editoriais que haviam já aplicado aos meus artigos anteriores.



2 - Menos de 24 horas e mais de 2000 partilhas depois, fui informado que o texto tinha sido “despublicado”, uma decisão que foi acompanhada de uma nota editorial apontando duas razões, sendo uma delas “o tom desprimoroso e supérfluo usado pelo autor em relação a várias personalidades da nossa vida pública”. Ora esse tom foi exactamente o mesmo das minhas crónicas anteriores, e as ditas personalidades, pertencentes a cargos de responsabilidade e visibilidade públicas, estão sujeitas ao escrutínio, avaliação e crítica – desde que devidamente balizados pelos princípios de liberdade de expressão que sustentam uma sociedade democrática. Por outro lado, o PÚBLICO tem nas suas páginas, frequentemente e desde sempre, apreciações igualmente “desprimorosas” acerca dos mesmos ou de outros actores políticos. Entendamo-nos: a justificação do “tom desprimoroso” não faz qualquer sentido – a não ser que o jornal tivesse mudado a sua linha editorial nesse mesmo fim-de-semana.



3 - A questão não foi pois o tom, foi o conteúdo. E a única novidade do conteúdo foi a minha tomada de posição contra as vacinas Covid na faixa etária dos 12 aos 15 anos. Sublinho: “na faixa etária”. A minha página do Facebook é pública: sou publicamente pró-vacinas. Nunca me manifestei publicamente nem sequer expressei dúvidas acerca das vacinas Covid nas outras faixas etárias (embora saiba que se tratam de vacinas aprovadas com carácter de emergência, havendo portanto um risco potencial de efeitos negativos a médio/longo prazo), precisamente para não transmitir a ideia de ser anti-vacinas, uma ideia que me repugna. E não fui nem sou, muito longe disso, o único médico a manifestar-se contra o referido caso particular da vacinação Covid. Assim, resulta no mínimo estranho que a nota editorial do PÚBLICO julgue intolerável que eu negue “o relativo consenso científico”. A palavra “relativo” descreve o âmago da questão melhor do que um longo discurso - e não fui eu que a usei. Se não é possível nem tolerável discutir um “relativo consenso”, que ciência é esta? Que espaço público é este? Que democracia é esta? O oposto do debate é o unanimismo, e nele se encerra a semente do totalitarismo.



4 - O PÚBLICO podia ter recusado o meu artigo, mas não o fez. E ao “despublicar”, com os argumentos apresentados, dá azo a que surja a perturbadora noção de terem existido pressões externas superiores para o fazer. É essa a conclusão mais evidente – apesar de poder não ser a verdadeira. Eu prezo muito o PÚBLICO, a sua qualidade e o seu pluralismo. Logo no seu início (há 30 anos!), agradou-me o facto de haver uma coluna chamada O PÚBLICO errou. E sim, neste caso o PÚBLICO errou: não se pode transmitir tão claramente, diria até tão escandalosamente, a ideia de que “as políticas públicas” são sagradas, de que o seu debate é proibido, de que um qualquer “relativo consenso” é indiscutível e tem de ser unânime. O unanimismo é um produto tóxico, porque antecipa o fim da democracia. Uma democracia saudável necessita de liberdade de expressão e necessita de um jornalismo forte e independente. Neste caso, o público esperava mais do “Público”. As boas notícias são que o PÚBLICO não defende o unanimismo e continua do lado da democracia e do pluralismo – e a publicação deste meu texto de hoje é a melhor prova disso mesmo.



As boas regras de combate ao unanimismo Se o médico Pedro Girão teve o “privilégio” de publicar cinco artigos no PÚBLICO entre Dezembro e Agosto, é justo sublinhar que esse “privilégio” foi partilhado pelo jornal e pelos seus leitores. Porque, como bem diz Pedro Girão, o PÚBLICO é um jornal que estimula o pluralismo. Esses seus textos críticos, ácidos mesmo, sobre ideias dominantes na medicina, na ciência ou na política sobre a covid-19 são úteis para os nossos leitores poderem formar as suas próprias opiniões. Pedro Girão pôde, por isso, e com toda a liberdade, lamentar “um perfumezinho a saudades de um outro tempo, de um outro António”. Ou constatar a “a tendência para a uniformização forçada dos discursos e das ideias por parte dos ‘ditadores de opinião’ ou das ‘ditaduras do ‘politicamente correcto’”. Ou criticar o Presidente da República por revelar “um estilo hiper-interventivo e popularucho, por vezes a resvalar para o truão”. As suas teses e críticas nas páginas do PÚBLICO não ficaram isoladas. Também nós considerámos que a vacinação de jovens justificava uma discussão ampla e profunda. A 10 de Julho, por exemplo, uma longa reportagem com o título “Vacinar crianças para proteger os outros é ético?” dava já longo espaço à opinião dos que duvidavam ou criticavam a ideia de vacinar crianças e adolescentes. Um mês mais tarde, essa discussão foi retomada no artigo “É uma decisão política que tem uma pincelada técnica”. E em matéria de opinião, entre muitos outros, o pediatra José Gonçalo Marques conderava que o avanço da vacinação em crianças “é um momento muito triste na história da autoridade de saúde nacional, cujas consequências são imprevisíveis”. Ora, o que é que o artigo despublicado de Pedro Girão tinha de diferente? Para o determinarmos, é necessário invocar o Livro de Estilo do PÚBLICO, que, mais do que um prontuário de regras, celebra um contrato de confiança entre o jornal e os seus leitores do qual os responsáveis editoriais do jornal são fiéis depositários. Duas das suas determinações são cruciais para a questão: a primeira, determina que “os textos de opinião estão também sujeitos ao respeito pela linguagem não insultuosa e não panfletária” das notícias ou reportagens; a segunda é que “a opinião deverá ser sempre devidamente fundamentada”.

A definição de “linguagem insultuosa” é subjectiva, mas, na nossa apreciação, a associação da posição pública do Presidente da República a “possíveis interesses” sugere uma insinuação grave e não fundamentada. Da mesma forma, considerar que a defesa da vacinação está a ser feita por “especialistas cobardes, por médicos cobardes, por políticos cobardes, por militares cobardes” vai muito para lá do que é aceitável no debate público democrático. As “políticas públicas não são sagradas”, escreve acertadamente Pedro Girão. Mas quem as propõe e executa em sentido diferente ao da nossa opinião não pode sumariamente ser acuado de defender “possíveis interesses” ou de ser “cobarde”. Dizer que a defesa de “uma vacina insuficientemente testada para o bem da saúde mental dos adolescentes” obriga “a questionar da saúde mental de quem a defende” é um juízo no limiar do insulto (involuntário, admitimos). Sobra a parte da fundamentação. Lê-se no artigo: “Os argumentos (…) acerca das vacinas em geral, e agora muito concretamente acerca da vacinação de jovens e crianças, são argumentos irracionais, emotivos e políticos”. Não é verdade. As vacinas cumpriram os exigentes requisitos das autoridades reguladoras de saúde da UE, dos Estados Unidos e da OMS. Os processos e a testagem foram publicados nas principais revistas científicas e validados pelos pares e só depois aprovados pelos políticos. Lê-se ainda: “Colocar em risco a vida dos soldados (…) pode ser uma ideia com que as chefias militares convivam tranquilamente. Mas não são aceitáveis. E, convém lembrar, nós não somos soldados; e convém também frisar que recorrer a crianças como soldados não é tolerável”. O que este excerto sugere é que a vacina pode pôr em causa a vida das crianças. Nenhuma evidência científica autoriza esta conclusão. Exposta e esclarecida a divergência, esperamos que Pedro Girão continue a explorar o pluralismo que nos reconhece e regresse sempre que quiser às nossas páginas. Como bem escreve, o “unanimismo” é o primeiro passo para o fim da democracia. Há que combatê-lo com as boas regras da democracia. A Direcção Editorial