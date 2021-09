Manter a TAP será um luxo? Ou o verdadeiro luxo será perdê-la?

A TAP fez este ano 76 anos. Foram 76 anos carregados de história e de sucessos, esses sucessos vieram muitas vezes espelhados em prémios internacionais.

Durante estes 76 anos de história a TAP viveu altos e baixos, foi usada por Governos, foi abandonada e deixada à sua sorte, foi obrigada a abrir rotas por outros interesses que não os comerciais, serviu para dar emprego a amigos de outros amigos, foi importante em momentos de crise e de capital importância para Portugal. Recorde-se, a título de exemplo, o transporte de ventiladores, vacinas, e outras mercadorias durante a primeira fase da pandemia que ainda vivemos. Nem sempre teve pessoas no seu comando à altura desse desafio, e tudo isto se paga.

No início de 2020 a TAP estava, dizem as contas, a entrar numa fase de consolidação do plano desenhado pela anterior equipa de gestão, os resultados estavam a aparecer, a marca TAP estava a afirmar-se no mercado internacional e a ser um importante meio de ligação entre o Continente Americano e Europeu. Muito do crescimento do turismo em Portugal era fruto desta aposta, nomeadamente o do mercado norte-americano.

Chegou a pandemia e parou o mundo, foi um rude golpe para todas as companhias aéreas, todas tiveram que ser ajudadas, caso contrário não teria resistido uma única companhia por esse mundo. Só o aluguer mensal de uma aeronave chega a valores da ordem de 1 milhão de euros. Os custos são brutais. É um negócio de capital intensivo. Portanto a TAP não foi exceção, mas antes fez parte da regra. Porque há empresas que têm um papel importantíssimo até para a soberania de um país, assim o afirmou, por exemplo, o ministro dos transportes francês, Bruno Le Maire: “França fez um empréstimo de 7 mil milhões de euros à Air France (…) porque ter uma companhia aérea própria é uma questão de soberania”.

Mas basta à TAP ter uma ajuda financeira? A resposta é inequívoca: não. É necessário reestruturar, melhorar, tornar a empresa mais competitiva e utilizar as melhores práticas do mercado. Uma reestruturação não pode ser só uma oportunidade para repetir a receita de 1994/1995. Despedir e reduzir vencimentos não vai resolver os problemas da TAP. A TAP precisa de eliminar a excessiva verticalidade da sua estrutura, que onera a empresa, mas, acima de tudo, torna-a pouco operante.

A TAP precisa de fazer uma limpeza a todos os lugares que foram ocupados por favores — políticos e outros — e de ter como guia a meritocracia. A TAP concorre numa economia de mercado, a nível mundial, num setor altamente competitivo. Só vencem os melhores. E nós temos, felizmente, muito bons profissionais, que, não raras vezes, estão desaproveitados e, na maioria das categorias profissionais, com custos laborais inferiores às suas concorrentes. Será, desde sempre, a massa salarial o problema da TAP? Ou serão antes as ineficiências difíceis de indicar nos oficiais Planos de Reestruturação?

Perder a TAP é um luxo ao qual não nos podemos, enquanto país, prestar. Não podemos porque precisamos das poucas empresas que temos com capacidade para trabalhar com tecnologia de ponta, para captar divisas, para exportar, para absorver e desenvolver trabalhadores altamente qualificados, para criar sinergias com outras empresas da economia nacional e para ser um ativo da marca Portugal. Mas a TAP que importa salvar também não se pode dar o luxo de fazer do verbo “encolher” sinónimo de “reestruturar”.

