Cartas ao Director

Estratégias erráticas e degradação da assistência médica

Resposta do Governo à desertificação dos concursos públicos recentes para especialistas de Medicina Geral e Familiar (MGF): em vez de tentar compreender e solucionar o problema base (más condições de trabalho e remunerações vergonhosas), opta por mudar de ministério na resposta à crise – da Saúde para o Ensino Superior – decidindo, de forma precipitada e pouco ponderada, abrir muitos cursos de Medicina, “flexibilizar” a formação de especialistas de MGF ou seja, baixar a qualidade da formação, aumentar exponencialmente a oferta para que, finalmente, as tais vagas que ninguém ocupa possam ser preenchidas e o Governo se venha gabar de que cumpriu a promessa de um médico de família para cada português!

Preparem-se, portugueses: aquilo que foi a grande conquista do pós-25 Abril – O Serviço Nacional Saúde – e a qualidade dos seus serviços e boa acessibilidade, estão definitivamente a perder-se. Vai haver uma Medicina para pobres e outra para ricos e vai acabar-se por destruir aquilo que todos reconhecem no ensino médico em Portugal: a qualidade (por isso os médicos portugueses, em particular após a formação específica, são tão procurados no estrangeiro).

Helena Oliveira Sá, Coimbra

Europeizar a segurança e as relações internacionais

Se não queremos continuar a assistir a uma Europa a perder, a cada dia que passa, o espaço num mundo global com grandes potências, teremos, enquanto ainda vamos a tempo, no mínimo, que europeizar a Segurança e as Relações Internacionais.

As Forças Armadas de cada país dos 27 deviam fundir-se numa única, com comandos alternados por Estado Membro.

A Segurança interna e a Polícia continuariam da responsabilidade de cada Estado Membro.

As Relações Internacionais seguiriam exactamente o mesmo princípio, acabando os Negócios Estrangeiros de cada país a unir-se num só, que representaria os 27 Estados.

E, implicitamente, as Embaixadas por esse Mundo fora seguiriam exactamente o mesmo percurso.

Haveria que ser feito o mais rapidamente possível, enquanto faz sentido ser feito, dado que se nos deixarmos menorizar como vimos a fazer nos últimos anos, chegará o momento da total irrelevância europeia, que já esteve mais longe.

E na fase imediata seria uma eleição a 27, directa, para o cargo de Ministro dos Estrangeiros Europeus e para o de Ministro da Defesa Europeu, entre candidatos dos 27 Estados.

Claro que a NATO acabaria de forma consensual, dado já não ter como existir.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto



Com Rangel à frente do PSD, o PS perpetua-se no poder

Não é por ser homossexual, longe disso, que me oponho à liderança do PSD, por Paulo Rangel. Como ele disse. e bem, “Deus gosta de todos nós” e “Jesus Cristo não faria qualquer discriminação”. O que eu acho é que sendo Rangel conotado com a direita radical fará o eleitorado moderado, que é maioritário, votar no PS, enfraquecendo o PSD. Poderão dizer-me que o conservadorismo de Rangel esvazia o Chega, mas este representa sete, oito por cento do eleitorado, enquanto o PS quase 40! As possibilidades de o PSD engrossar eleitoralmente são muito maiores à custa do PS do que do Chega. Creio também que seria útil para o PSD suster a galopante caminhada para a direita iniciada com Cavaco Silva, o que, com Rangel, só a acelera ainda mais. O discurso trauliteiro deste, por vezes até extremista, nada tem a ver com a social-democracia genuína de Sá Carneiro e até Balsemão e Mota Pinto. Rangel só fará com que o sonho mexicano dos socialistas se torne realidade.

Simões Ilharco, Lisboa

Que se passa com o Centro de Saúde de Armamar?

O concelho de Armamar, situado na parte mais a Norte do distrito de Viseu, é um aglomerado de aldeias cada vez mais desertas.

Assim – se nada for feito para se reverter tão grave situação populacional, fixando pessoas que o engrandeçam e aumentem a sua prole, criando-se postos de trabalho fixos e não somente sazonais, com a subsidiodependência a diminuir, a menos que seja um negativo modo de manter pessoas activas e válidas na ociosidade, o que só cria animosidade entre as populações e os mais idosos, estes últimos, os únicos que de tal subsídio carecem, quando não tenham outros proventos –, Armamar poderá vir a tornar-se num deserto na montanha duriense.

Mas, vamos ao que nos trouxe aqui, que também é um ponto fulcral para fixar pessoas: é a saúde! Quem é que quer viver no concelho de Armamar, onde existem muitos lares de idosos, se souber que o seu Centro de Saúde quase só existe no nome existente na fachada do edifício? É que temos conhecimento que muitos doentes que a ele recorrem têm de mudar de concelho, indo parar ao de Moimenta da Beira para serem atendidos.

Que a ACES, a ARS – Norte e outras entidades locais tomem boa nota e façam o que lhes compete, a fim de dignificarem o concelho de Armamar, de modo a fixarem a força real do progresso: o ser humano.

José Amaral, Vila Nova de Gaia