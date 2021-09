Taliban anunciam ter conquistado o Vale de Panshir

A frente de resistência do Afeganistão nega a reivindicação dos taliban e afirma que as suas “forças presentes em todas as posições estratégias ao longo do vale para continuar a lutar”.

Os taliban declararam esta segunda-feira ter conquistado o Vale de Panshir, a nordeste de Cabul, a última província afegã que resistia ao grupo fundamentalista islâmico, três semanas depois de terem conquistado a capital e uma semana depois da retirada das tropas estrangeiras.

Fotos partilhadas nas redes sociais mostram combatentes em frente ao portão do complexo do governador, depois de confrontos durante o fim-de-semana com as forças de resistência de Panshir contra os taliban .

O porta-voz dos taliban, Zabihullah Mujahid, partilhou no Twitter que Panshir estava agora sob o controlo do grupo. “Com esta vitória, o nosso país está completamente fora do turbilhão da guerra. As pessoas vão viver uma vida feliz em paz e liberdade em todo o país”, disse.

Os taliban garantiram ainda aos afegãos de Panshir – que não pertencem à etnia pashtun e lutaram contra o grupo durante a sua liderança entre 1996 e 2001 –, que não haveria “discriminação contra eles”. “São nossos irmãos e trabalharemos em conjunto para um país e um objectivo”, acrescentou.

Não houve reacção imeadiata de Ahmad Massoud, líder da frente de resistência do Afeganistão, composta por antigas unidades do Exército afegão, por unidades de força especiais e milícias locais. Massoud partilhou depois no Twitter que está “em segurança”.

Ali Maisam Nazary, que lidera as relações externas da frente de resistência, disse que a reivindicação dos taliban era falsa e que as forças de oposição continuam a lutar. “As forças da frente de resistência do Afeganistão estão presentes em todas as posições estratégias ao longo do vale para continuar a lutar”, disse no Facebook.

Contudo, segundo o jornal Washington Post, um responsável da força de resistência sob anonimato confirmou a tomada da região: “Sim, Panshir caiu. Os taliban tomaram os locais governamentais. Entraram na residência do governador”, disse.

Massoud mostrou-se disponível para negociar com o grupo fundamentalista islâmico. E, nesta madrugada, a frente de resistência do Afeganistão propôs um cessar-fogo e uma retirada dos taliban da zona.

I'm safe, mate, don't worry.?? — Ahmad Massoud (@Mohsood123) September 6, 2021

“Em troca, pediremos às nossas tropas que se abstenham de qualquer acção militar”, de acordo com um comunicado da frente de resistência, divulgado depois de informações darem conta perdas pesadas sofridas pelo movimento durante o fim-de-semana.

Após várias tentativas sem sucesso, ambas as partes culparam o outro lado pelo falhanço. Os taliban afirmaram não ter sido possível negociar com o grupo de oposição e por isso enviaram combatentes para terminarem com o último foco de “terrorismo”. O principal porta-voz da força de oposição, Fahim Dashti, morreu durante os confrontos.

O Vale de Panshir, um terreno acidentado de difícil acesso e o último foco de uma resistência armada contra os taliban, era o último reduto do Afeganistão que não tinha sido controlado pelo grupo extremista. No passado, resistiu a várias invasões, tanto a soviética, nos anos 1980, como do regime taliban, entre 1996 e 2001.