Museu de Lamego terá obras de mais de um milhão de euros

O Museu de Lamego vai beneficiar de obras de reabilitação orçadas em mais de um milhão de euros, que permitirão melhorar as condições de acessibilidade física e comunicacional.

Esta segunda-feira decorreu a assinatura do auto de consignação da obra, que se realiza no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte e que inclui a reabilitação dos telhados e dos vãos exteriores e a instalação de um elevador.

“A reabilitação tem como principal objectivo melhorar as condições de acessibilidade do museu, por forma a reforçar a sua vocação pública e melhorar a experiência cultural e educativa de um público cada vez mais vasto e abrangente, transformando-o num espaço inclusivo”, explica o museu, em comunicado.

Com a obra, acrescenta, serão melhoradas as “acessibilidades física e comunicacional do museu”, de modo a adequá-lo “às diferentes necessidades e interesses da diversidade de públicos”.

“A operação contempla a instalação de um ascensor que permita a visita completa à exposição permanente do museu a visitantes com dificuldades de locomoção, o que é tanto mais relevante quanto o facto de parte significativa das obras em exposição (incluindo 11 dos 18 tesouros nacionais) se encontrar no piso superior”, justifica.

Com um investimento global de 1.007.654,40 euros, a operação inclui ainda o restauro do tecto pintado da capela privada da antiga residência episcopal, onde o museu se encontra instalado.

Segundo o museu, isso permitirá “o alargamento da área expositiva a um espaço axial para uma adequada interpretação do edifício e a implementação de um plano de comunicação, ancorado numa programação com propostas vocacionadas para o desenvolvimento de novas ferramentas” para que os visitantes desfrutem mais da visita.