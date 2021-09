Menos carros nas cidades? – ”Em Delft, todos temos a mesma dignidade no espaço público”

No livro Curbing Traffic , o casal canadiano Melissa e Chris Bruntlett usa a sua experiência de um ano e meio a viver em Delft, nos Países Baixos, para reflectir sobre as vantagens das cidades desenhadas à escala humana, onde o peso do automóvel no espaço público é reduzido ao essencial para dar prioridade a quem anda a pé e de bicicleta.

Tal como Jan Gehl, o canadiano Chris Bruntlett começou por ser um arquitecto interessado em edifícios que, um dia, ali por 2010, se começou a interessar pelo Espaço Entre edifícios, para citar um livro famoso do guru dinamarquês das cidades para pessoas. Com a mulher Melissa, que por essa altura ainda trabalhava na área do design de moda, descobriram, enquanto pais tentando guiar-se de bicicleta, com duas crianças, em Vancouver, que o que gostavam mesmo de fazer era divulgar as boas práticas de mobilidade e urbanismo centradas nas pessoas.