Cartel da banca: BPI contesta apreensão “ilegal” de correio electrónico

A sessão preparatória do julgamento do designado “cartel da banca”, em que 12 bancos, de um total de 14 instituições condenadas, contestam a multa aplicada pela Autoridade da Concorrência (AdC), no montante de 225 milhões de euros, ficou marcada pela iniciativa do BPI de suscitar a legalidade da apreensão de correio electrónico, que sustenta boa parte da acusação. Em causa, o recente acórdão do Tribunal Constitucional sobre a Lei do Cibercrime, na sequência da fiscalização preventiva da Lei do Cibercrime feito pelo Presidente da República.

A sessão preparatória realizou-se esta segunda-feira e o início do julgamento está marcado para 6 de Outubro, no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém, antevendo-se uma forte contestação dos bancos contra a decisão da AdC.

No recente acórdão do Tribunal Constitucional, os juízes entenderam que várias normas da Lei do Cibercrime (reenviada novamente ao Parlamento) resultariam numa “restrição dos direitos fundamentais à inviolabilidade da correspondência e das comunicações e à protecção dos dados pessoais no âmbito da utilização da informática, enquanto manifestações específicas do direito à reserva de intimidade da vida privada, em termos lesivos do princípio da proporcionalidade”. Consideraram ainda estar em causa uma “violação do princípio da reserva de juiz e das garantias constitucionais de defesa em processo penal”.

Para o advogado do BPI, o acórdão tem “considerações relevantes” quanto à apreensão de correio electrónico, ao pronunciar-se sobre a temática da correspondência aberta e fechada, salientando ser seu entendimento que “praticamente toda a prova da AdC se baseia em correio electrónico”.

Os restantes mandatários também pediram ao TCRS que analise esta questão antes da primeira sessão do julgamento, para que não venha a “praticar actos inúteis com meios de produção de prova” que resultem de uma “apreensão ilegal”.