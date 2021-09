Valtteri Bottas confirmado na Alfa Romeo a partir de 2022

O finlandês Valtteri Bottas, piloto de Fórmula 1 da Mercedes, terceiro classificado no Mundial, foi esta segunda-feira oficialmente confirmado como substituto do compatriota Kimi Räikkönen na Alfa Romeo - escuderia baseada na Suíça - a partir de 2022, com um contrato “plurianual”.

Coming in 2022 - a new era at @alfaromeoracing and a new start for @ValtteriBottas ??#F1 pic.twitter.com/EZvkCGhVOl — Formula 1 (@F1) September 6, 2021

Bottas, que fez dupla com o britânico Lewis Hamilton nos últimos quatro anos, substituirá Räikkönen, que aos 41 anos decidiu abandonar a Fórmula 1 no final do Campeonato do Mundo de 2021, com a confirmação a surgir depois do GP dos Países Baixos, que teve o piloto finlandês de regresso ao pódio.

“Abre-se um novo capítulo na minha carreira. Estou entusiasmado por me juntar à Alfa Romeo em 2022. É uma marca que não precisa de apresentações”, frisou Bottas, que soma nove vitórias, 63 pódios e 17 pole positions, tendo sido vice-campeão mundial em 2019 e 2020.

Desta forma, fica aberta a porta na Mercedes para a promoção do britânico George Russell, que alinha na Williams, apesar de ter contrato com o construtor germânico.