Pelé está hospitalizado há seis dias

O antigo futebolista brasileiro Pelé encontra-se hospitalizado em São Paulo desde há seis dias, após ter sido submetido a uma série de exames de rotina, confirmou um dos seus representantes.

Edson Arantes do Nascimento, com 80 anos, realizou uma bateria de exames que tinham sido adiados devido à pandemia de covid-19, tendo assegurado que se encontrava bem de saúde, mas nesta segunda-feira um representante confirmou que o antigo jogador continua internado no Hospital Albert Einstein.

Não foram avançadas as razões pelas quais o antigo tricampeão mundial de futebol, considerado um dos melhores futebolistas de sempre, permanece hospitalizado.

Na semana passada, Pelé utilizou as redes sociais para desmentir que teria desmaiado, tendo, inclusive, brincado com a situação. O antigo internacional brasileiro tem enfrentado, nos últimos anos, alguns problemas de saúde que resultaram em dificuldades de locomoção.