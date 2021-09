Nasceu a primeira agência dedicada ao futebol feminino: “Sendo mulher tenho de provar sempre a dobrar”

A ligação e a paixão ao mundo do futebol já era antiga e, até fundar a Teammate Football Management, no início do mês de Agosto, Raquel Sampaio já tinha uma longa experiência na área. Mas vamos recuar um pouco no tempo. Raquel tinha apenas 12 anos quando começou a praticar futebol no Estoril — foi a primeira rapariga a jogar na equipa da linha e, na época, fê-lo com rapazes. Dois anos depois, viu-se forçada a abandonar, uma vez que já não tinha a idade permitida para equipas mistas e o clube não possuía equipa sénior feminina. Daí até à criação da primeira empresa de agenciamento de atletas femininas foi um salto de... vários anos.