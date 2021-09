Morreu Jean-Pierre Adams: uma imensa história de amor

Jean-Pierre Adams, antigo futebolista internacional francês, morreu no dia 6 de Setembro de 2021, aos 73 anos, na sua casa em Nîmes, França, onde passou mais de metade da vida em coma. As regras do jornalismo ditam que qualquer notícia, por mais dura ou complexa que ela seja, tem de começar com a resposta a algumas questões básicas: o quê?, quem?, onde? quando? Mas a história de Jean-Pierre é também a história de Bernadette, a sua mulher. E de um amor imparável.