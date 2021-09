Morreu o internacional francês Adams, após um coma de 39 anos

Aos 73 anos, 39 dos quais passados em estado de coma, morreu nesta segunda-feira o antigo internacional francês de futebol Jean-Pierre Adams. Vítima de um erro clínico em 1982, quando se preparava para uma simples operação a um joelho, o antigo defesa morreu no Centro Hospitalar Universitário de Nîmes.

Adams nasceu em Dakar, no Senegal, em 1948, mas passou a infância já em França, estreando-se no futebol ao serviço do Fontainebleau, em 1967. Sagrou-se vice-campeão francês amador e mudou-se rapidamente para o Nîmes, do primeiro escalão nacional, que serviria de trampolim para a selecção.

Estreou-se pelo “bleus” em 1972 - o primeiro jogo oficial foi contra a União Soviética -, tendo somado 22 internacionalizações, 21 das quais na qualidade de titular. De resto, a sólida dupla de centrais que, à época, formou com Marius Trésor valeu-lhes o epíteto de “patrulha negra”.

Nous avons appris ce matin la disparition de Jean-Pierre Adams.



Il avait porté les couleurs du Nîmes Olympique à 84 reprises et formait avec Marius Trésor "la garde noire" en Équipe de France.



Le Club présente ses plus sincères condoléances à ses proches et à sa famille. pic.twitter.com/jt5AqinXDg — ?? Nîmes Olympique (@nimesolympique) September 6, 2021

Na década de 1970 ainda haveria de representar o Nice (126 jogos e 15 golos) e, por duas épocas, o Paris Saint-Germain, antes de fechar a carreira ao serviço do Mulhouse e, finalmente, do modesto Chalon.

O acontecimento mais trágico da sua vida teria lugar já depois de ter abandonado os relvados. Em Março de 1982, Jean-Pierre Adams foi internado no hospital Édouard Herriot, em Lyon, para ser submetido a uma operação a um joelho. Durante a cirurgia, porém, o anestesista cometeu um erro quando entubava o antigo jogador, que teve como consequência a falta de oxigenação do cérebro.

Le @PSG_inside a perdu, ce lundi 6 septembre, l’un de ses glorieux anciens. Défenseur des Rouge et Bleu et de l’Équipe de France, Jean-Pierre Adams avait porté les couleurs parisiennes de 1977 à 1979.



Le Club présente ses condoléances à sa famille et à ses proches. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 6, 2021

Desde então, Adams ficou condenado a um coma profundo, tendo o caso seguido para julgamento. Na barra do tribunal, o médico reconheceu o erro e foi condenado.

O antigo internacional francês foi, desde então, alvo de diversas homenagens e são vários os espaços desportivos em França que ostentam o seu nome, a começar pelo último clube que representou.