Francisco Neto convoca 23 jogadoras para jogos de apuramento para o Mundial 2023

O seleccionador nacional de futebol feminino, Francisco Neto, divulgou esta segunda-feira a convocatória para os primeiros jogos do grupo H de apuramento para o Mundial 2023, sendo o regresso de Suzane Pires, que actualmente joga no Ferroviária, no Brasil, a grande novidade da lista de 23 jogadoras.

A concentração das internacionais lusas está marcada para sexta-feira, 10 de Setembro, na Cidade do Futebol, onde irão treinar até segunda-feira, dia em que a comitiva viajará para a Turquia.

A selecção portuguesa defronta a Turquia no dia 16 de Setembro e Israel três dias depois, a 19, sendo que os dois jogos serão disputados fora de casa e começarão às 17h (hora portuguesa). Portugal defrontou e venceu duas vezes a Turquia, em 2011, por 2-0 e 2-1, em jogos de preparação, mas o embate com as israelitas será inédito.

Portugal nunca se apurou para a fase final do Mundial, tendo sido sorteada pela primeira vez como equipa do segundo pote. Dos nove grupos em competição sairão as 11 selecções europeias (as nove vencedoras de cada grupo, mais as duas melhores segundas classificadas) apuradas para o primeiro Mundial com 32 equipas, mais oito do que no modelo anterior.

Lista das 23 convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Famalicão), Inês Pereira (Servette) e Patrícia Morais (Sporting de Braga).

- Defesas: Alícia Correia (Sporting), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sporting de Braga), Joana Marchão (Sporting) e Sílvia Rebelo (Benfica).

- Médios: Ana Rute (Sporting de Braga), Andreia Norton (Sporting de Braga), Andreia Faria (Benfica), Andreia Jacinto (Sporting), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Sporting), Kika Nazareth (Benfica) e Tatiana Pinto (Levante).

- Avançadas: Ana Borges (Sporting), Carolina Mendes (Sporting de Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Kansas City), Suzane Pires (Ferroviária) e Telma Encarnação (Marítimo).