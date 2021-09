Fernando Santos não pensa perder pontos no Azerbaijão

O seleccionador Fernando Santos considerou esta segunda-feira que o encontro no Azerbaijão, o quinto no Grupo A europeu de qualificação para o Mundial 2022, será encarado como uma “final” em que não pensa “perder pontos”.

Na antevisão ao duelo com os azerbaijanos, agendado para terça-feira, no Estádio Olímpico de Baku, o técnico recordou também as dificuldades sentidas no desafio da primeira jornada, disputado em Turim, onde a equipa das “quinas” venceu pela margem mínima (1-0).

“É uma final e temos de encarar estes últimos quatro jogos para vencer. Não está no nosso pensamento perder pontos aqui. Precisamos de atitude e dinâmica no processo ofensivo e defensivo. É uma equipa muito bem orientada pelo Gianni de Biasi. Nunca perdem por mais de um golo, mas espero que Portugal possa vencer por outra margem”, começou por dizer Fernando Santos, em conferência de imprensa.

Para o seleccionador, o Azerbaijão é uma selecção que “vale pelo seu colectivo e que defende bem, mas não se esconde só no processo defensivo”.

Portugal divide a liderança do Grupo A com a Sérvia, ambos com 10 pontos, prevendo-se um apuramento disputado até à última jornada, “independentemente do que aconteça”, sustenta Fernando Santos.

“Acho que este apuramento vai ser disputado até à última jornada. Não me parece que haja dúvidas, independentemente do que aconteça às equipas. Penso que nenhuma delas está disponível para perder pontos. É uma situação que já vivemos no passado, no apuramento para o Campeonato do Mundo de 2018”, observou.

Fernando Santos recordou que Portugal “sempre jogou bem e foi consistente”, mas, agora, admitiu que “não tem correspondido tão bem”, muito por culpa da “entrada menos boa nos jogos e das muitas perdas de bola”.

No jogo da ronda inaugural do grupo A, disputado a 23 de Março, em Turim, a equipa das “quinas” sentiu muitas dificuldades para confirmar o favoritismo, vencendo o Azerbaijão por 1-0, com um autogolo de Maksim Medvedev.

Na terça-feira, o Estádio Olímpico, situado perto do centro da capital azerbaijana, acolherá, a partir das 17 h, o encontro que será dirigido pelo italiano Marco Guida.