Um enorme Patrick Cantlay conquista a FedEx Cup

Patrick Cantlay protagonizou um final de época glorioso, com duas vitórias consecutivas e o título na FedEx Cup 2021. A primeira tinha sido há uma semana no BMW Championship, no Caves Valley Golf Club, em Baltimore, Maryland (EUA); a segunda foi este domingo no Tour Championship, no East Lake Golf Club, em Atlanta, Georgia.

No BMW Championship, o californiano de 29 anos batera o maior peso pesado do golfe, Bryson DeChambeau, num dramático duelo que só foi decidido no sexto buraco do desempate por morte-súbita. Agora conquista o Tour Championship e, por consequência, a FedEx Cup, num não menos intenso combate face ao n.º 1 mundial, o espanhol Jon Rahm.

Juntamente com o notável Kevin Na, Rahm foi o melhor do torneio em termos absolutos, concluindo as quatro voltas regulamentares em East Lake com 266 pancadas (-14), mas não conseguiu anular as quatro de desvantagem com que partira para Cantlay, o n.º 4 mundial, que por sua vez concluiu a prova com 269 (-11).

Desde 2019, o Tour Championship começa com as designadas starting strokes, tabela da FedEx Cup pré-determinada por pancadas após o BMW Championship, a substituir o sistema por pontos que até aí vigora. O vencedor do Tour Championship passou a ser também o vencedor da FedEx Cup, quando antes podia haver (e houve) dois vencedores distintos.

Na condição de líder da tabela, Cantlay partiu com -10 e Rahm. em 4.º, com -6. Deu-se assim o desfecho de o primeiro vencer com -21 contra as -20 do segundo. O máximo que Rahm conseguiu fazer foi encurtar a desvantagem em três shots. E, pelo segundo ano seguido, o líder da FedEx Cup para o Tour Championship acabou mesmo por segurar o troféu e o respectivo prémio de 15 milhões de dólares. O ano passado tinha sido o também norte-americano Dustin Johnson, na altura o n.º 1 mundial.

No Par 70 de East Lake, com voltas de 67-66-67-69, Cantlay manteve a liderança ao longo da semana com alto nível exibicional (só Rahm e Na fizeram melhor que ele e só Xander Schauffele o igualou), deixando-se por vezes empatar por Rahm, mas nunca se deixando ultrapassar, rumo ao seu quarto título da época e ao sexto na carreira. Rahm marcou 65-65-68-68.

O primeiro triunfo da época de Cantlay tinha sido em Outubro, no seu estado natal, no Zozo Championship, no Sherwood Contry Club, em Thousand Oaks. Sucedeu a Tiger Woods na lista dos campeões ganhando com a vantagem mínima sobre… Jon Rahm e Justin Thomas.

O segundo, em Junho, no Memorial Tournament, em Muirfield Village, Ohio, batendo Collin Morikawa no play-off; e sucedendo a Jon Rahm nos vencedores, depois de este ter sido forçado a abandonar quando liderava com seis de vantagem para a última volta, por entretanto ter chegado um resultado positivo para covid-19. Cantlay já tinha vencido o Memorial em 2019.

Esta estranha temporada uniu inextricavelmente Cantlay e Rahm, já que também no BMW Championship o primeiro sucedeu ao segundo na lista dos campeões… Rahm, vencedor do US Open e com 15 top-10 esta temporada, fez o seu melhor na FedEx Cup até aqui sagrando-se vice-campeão e facturando um prémio de 5 milhões.

“Sabem, por melhor que seja sentir que dormi com a liderança durante duas semanas seguidas, é uma boa sensação não ter mais essa responsabilidade, ter o assunto fechado e ponto final”, disse Cantlay, um prodígio do golfe amador que viu a fase inicial da sua carreira profissional, iniciada em meados de Maio de 2012, atrasada por uma fractura num vértebra da colina, contraída em 2013, a afastá-lo dos relvados praticamente durante três anos. E que ainda sofreu a tragédia de em Fevereiro ter visto o seu melhor amigo e caddie, ser atropelado mortalmente em Newporto Beach, Califórnia.

“Foi um longo ano, com muito golfe e muita pressão. Mas estou muito grato e feliz por estar aqui, orgulhoso de mim mesmo por ter comparecido à altura quando era mais necessário”, acrescentou.

Entre os 29 participantes (eram 30, mas Brooks Koepka abandonou no sábado com lesão no pulso esquerdo), Kevin Na foi terceiro com -16, Justin Thomas (campeão da FedEx Cup em 2017) quarto com -15 e Xander Schauffele e o norueguês Viktor Hovland partilharam o quinto posto com -14.

O BMW Championship e o Tour Championship são os segundo e terceiro torneios dos play-offs da FedEx Cup, antecedidos pelo The Northern Trust, no Liberty National Golf Club, em Nova Jérsia. As duas primeiras provas valem mais pontos do que na, por exemplo, quadruplicam-nos para o vencedor em relação à fase regular, pelo que têm uma influência determinante.

Tony Finau, o vencedor do The Northern Trust e 2.º na FedEx Cup para o Tour Championship, com -8 à partida, terminou no 11.º lugar com as mesmas -8, com empatado com Daniel Berger e Jason Kokrak. Bryson DeChambeau, o terceiro para o Tour Championship, com -7, terminou em 7.º. com -13. O campeão de 2020 Dustin Johnson foi 8.º, com -11. E Billy Horschel (campeão da FedEx Cup em 2014), e o mexicano Abraham Ancer completaram, no 9.º lugar, o top-10, com -10.

