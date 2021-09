Viviane “desliga-se” do mundo digital por um dia para celebrar a natureza com uma canção

Talvez muitos não saibam, mas entre os dias dedicados a celebrações mundiais existe o Dia Internacional do Ar Limpo para o Céu Azul. É já esta terça-feira, 7 de Setembro, e foi proclamado pela ONU, em Assembleia Geral, no dia 19 de Setembro de 2019. Para o assinalar, a cantora e compositora Viviane lança o single e videoclipe Mundo digital, canção que contraria o título, pois é um apelo a um “desligar” das novas tecnologias, do mundo virtual, para aproveitar melhor o que nos dá a natureza.

No anúncio desta nova canção, Viviane alerta para essa dependência: “As pessoas passam demasiado tempo dentro de casa, agarradas ao mundo digital e perderam o contacto com a natureza e as actividades ao ar livre. Na minha opinião esse desligamento do mundo que nos rodeia, afecta o nosso equilíbrio emocional e até a nossa saúde a vários níveis.” Por isso, defende que devemos reconectar-nos “com o mundo natural para entendermos a importância de o preservar”. Infelizmente, diz, ainda há um longo caminho a percorrer: “Algumas pessoas tomaram consciência disso durante os períodos de confinamento em que se sentiram tremendamente privadas da sua liberdade de movimento”. Aliás, é esse o apelo de Mundo digital, que começa assim: “Hoje eu vou desaparecer do mundo virtual/ Não me mandei e-mails, não me levem a mal / Fugi do digital para o mundo real”.

Com Viviane (voz), gravaram este tema João Vitorino (guitarra eléctrica), Bruno Vítor (contrabaixo), Filipe Valentim (teclados) e, como convidados, Bernardo Couto (na guitarra portuguesa) e o Coro Infantil do Conservatório de Olhão. O vídeo, com produção Tó Viegas e Alê Siqueira, foi registado no interior algarvio. “Quis gravar este videoclipe neste Algarve desconhecido, porque ele representa o Algarve que eu encontrei quando cheguei a Portugal no início dos anos 80. Foi a recordação deste período da minha vida em que a natureza foi o meu escape para superar toda uma mudança profunda da minha adolescência, que me inspirou para compor esta canção”.

Nascida em França (em Nice, em 14 de Maio de 1972) e radicada desde os 13 anos em Portugal, onde foi co-fundadora e voz dos Entre Aspas, Viviane já gravou seis álbuns em nome próprio: Amores Imperfeitos (2005), Viviane (2007), As Pequenas Gavetas do Amor (2011), Dia Novo (2014), Confidências (2015) e Viviane Canta Piaf (2017). Em 2020 lançou o tema Quando tiveres tempo, em Junho, numa antecipação do seu próximo CD, e em Setembro celebrou a sua ligação a Portugal com Oh! Meu pequeno país.