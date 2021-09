Um dos capítulos de O Vento Mudou de Direção, o 11 de Setembro que Ninguém Viu

Simone Duarte, a ex-directora-adjunta do PÚBLICO que trabalhou durante 15 anos na TV Globo e estava em Nova Iorque em 2001, conta-nos em O Vento Mudou de Direção, o 11 de Setembro que Ninguém Viu a vida de sete pessoas cuja vida mudou por causa dos atentados às Torres Gémeas. Editada pela Oficina do Livro, a obra é apresentada no sábado, dia 11, às 20h20, no Auditório Nascente da Feira do Livro de Lisboa. Neste excerto do capítulo Paquistão, a história de um rapaz treinado para ser bombista suicida e do espião chefe dos serviços secretos paquistaneses.