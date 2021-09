Segunda, na TV: Na Praia de Chesil ou na misteriosa Limetown, entre bonecos e cavalheiros

CINEMA

Pinóquio

TVCine Top, 21h30

O italiano Matteo Garrone (Dogman, Gomorra) realiza esta adaptação, em acção real, do famoso conto de Carlo Collodi em que um boneco de madeira ganha vida e sonha ser um menino de verdade. O argumento é de Garrone e Massimo Ceccherini. Este também entra no elenco, ao lado de Federico Ielapi, Roberto Benigni, Rocco Papaleo e Marine Vacth.

Liga de Cavalheiros Extraordinários

Fox Movies, 22h40

Sean Connery é Allan Quaterman, o maior aventureiro do mundo. Lidera uma legião de super-heróis capazes de proezas nunca vistas: o Capitão Nemo, a vampira Mina Harker, o homem invisível Rodney Skinner, o agente Sawyer dos serviços secretos americanos, o imortal Dorian Gray e o Médico e o Monstro, dotado de dupla personalidade. A equipa é transportada para Veneza, no submarino do Capitão Nemo, para evitar que um louco chamado Fantom saboteie a conferência dos líderes mundiais e destrua a cidade. Os riscos são aterradores e a liga tem apenas nove horas para salvar o mundo. Stephen Norrington realiza esta adaptação ao cinema da banda desenhada de Alan Moore e Kevin O’Neill.

Jogo da Alta-Roda

AXN, 22h52

Molly Bloom gere um importante jogo de póquer com apostas altas, em que participa um grupo altamente exclusivo de celebridades de Hollywood, do mundo do desporto, dos negócios e até da máfia russa. Quase dez anos depois, é apanhada pelo FBI e tenta defender-se. Dirigido por Aaron Sorkin (que escreveu Uma Questão de Honra, A Rede Social e a série Os Homens do Presidente), na sua estreia como realizador, este biopic é interpretado por Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner e Michael Cera.

Na Praia de Chesil

RTP1, 23h55

Um melodrama sobre pressão social e emancipação sexual, a partir do romance de Ian McEwan, com realização do estreante Dominic Cooke e actuações de Billy Howle, Saoirse Ronan, Emily Watson e Anne-Marie Duff. Tudo acontece em Inglaterra, no Verão de 1962, quando um jovem casal decide casar-se. Na noite de núpcias, vão descobrir tanto a intimidade como o passado e os segredos de cada um.

SÉRIES

Chesapeake Shores

AXN White, 21h25

Começa o terceiro capítulo do drama familiar baseado nos best-sellers de Sherryl Wood e protagonizado pela actriz Meghan Ory. O ponto de partida é o regresso de uma mulher – bem-sucedida na carreira, divorciada e mãe de gémeas – à sua pequena cidade natal, com todos os questionamentos que essa mudança desencadeia.

Limetown

SyFy, 22h15

Estreia. Jessica Biel é a protagonista desta série em torno do misterioso desaparecimento de toda uma comunidade, Limetown. A actriz encarna Lia Haddock, uma jornalista e podcaster, especializada em true crime, que se interessa pelo caso – até porque um dos desaparecidos era da sua família – e se lança a uma investigação que vai desvendar factos perturbadores. A série é composta por dez episódios. Os primeiros quatro são emitidos hoje.

Prodigal Son

Fox, 22h16

Primeira temporada da série de Chris Fedak e Sam Sklaver que segue o psicólogo criminal Malcolm Bright (Tom Payne), ex-profiler do FBI que agora trabalha para a polícia de Nova Iorque. Destaca-se por ser especialista em pôr-se na pele de assassinos em série – afinal, ele próprio é filho de um (“o cirurgião”) e teme que isso lhe esteja no sangue.

DOCUMENTÁRIO

Engenharia Letal

Odisseia, 21h44

Segunda temporada da série documental que analisa erros de construção que se traduziram em desastres ou mesmo tragédias. Um arranha-céus instável, a queda de uma grua e o desmoronamento de uma ponte integram os três dossiês desta noite.

INFANTIL

Bingo e Rolly

Disney Junior, 9h45

Novos episódios. Bingo e Rolly são dois cachorrinhos pug que gostam de brincar, escavar, roer e viajar. Cada episódio é uma aventura motivada pela vontade de ajudar o dono, um bem-disposto inventor. Com a ajuda de gadgets, vão em missões por diversas paragens, com canções pelo caminho.