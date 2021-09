Festival de Riga diz que Maria João Pires já saiu do hospital

Concerto da pianista no Festival de Riga foi cancelado no domingo após queda. Artista teve alta nessa noite.

A pianista Maria João Pires já saiu do hospital onde foi internada no domingo após uma queda, disse ao PÚBLICO o porta-voz do Riga Jurmala Music Festival, Simon Millward, onde a artista deveria ter actuado no domingo. “Posso confirmar que [Maria João] Pires caiu ontem em Riga e que sofreu lesões que a levaram ao hospital, onde recebeu tratamento médico que lhe permitiu ter alta nessa noite.”

Maria João Pires, acrescentou Simon Millward numa resposta por correio electrónico, “prepara-se agora para regressar a casa e saberá em breve o tempo que precisa de esperar para recuperar totalmente”.

Com publicação de uma notícia divulgada pelo site de música clássica Slipped Disc, a conta oficial da pianista Maria João Pires já tinha confirmado, indirectamente, o acidente que a pianista tinha sofrido em Riga, na capital da Letónia. Numa breve mensagem em inglês, a equipa da pianista portuguesa agradecia todas as mensagens de apoio e acrescentava: “Vamos continuar a manter-vos a par da situação.”

O site sobre os bastidores da cena clássica noticiou logo no domingo que Maria João Pires, 77 anos, que deveria ter encerrado o Riga Jūrmala Festival, não compareceu ao concerto agendado para domingo à noite na sala da Ópera Nacional da Letónia, porque sofrera “uma queda grave”, tendo sido hospitalizada. Segundo o relato do site, no início do concerto, os responsáveis pelo festival, Martin Engstroem e Zane Čulkstena, contaram que a pianista tinha sofrido uma queda nas ruas de Riga nessa tarde.

Segundo o Expresso, uma sobrinha da pianista, que o jornal não identifica, confirmou o acidente. O PÚBLICO tentou, sem sucesso, contactar Belgais, o centro de artes de Maria João Pires nos arredores de Castelo Branco, para apurar a natureza da lesão.

Notícia actualizada às 14h10 com informação do Festival de Riga