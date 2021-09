Chapéu de Napoleão recentemente descoberto mostrado em Hong Kong

Um chapéu recentemente descoberto com vestígios de ADN que provam que pertenceu a Napoleão Bonaparte, militar, estadista e imperador francês, está a ser mostrada pela leiloeira britânica Bonhams numa exposição em Hong Kong que antecede o leilão previsto para 27 de Outubro. A peça de vestuário, que está a ser apresentada como “o primeiro chapéu com o ADN do imperador”, será posteriormente exibida nas sucursais dos espaços da Bonhams em Londres e Paris.

O chapéu, um dos vários bicórnios que Napoleão usou e com que normalmente é representado nos campos de batalha, foi comprado pelo seu dono actual numa pequena leiloeira alemã que não sabia que tinha pertencido a Napoleão. “Foi um encontro ditado pela sorte”, afirmou Simon Cottle, director-gerente da Bonhams Europe. O comprador ficou intrigado quando percebeu que tinha inscrições e outras características que indicavam que podia ter pertencido a Napoleão, disse Cottle, acrescentando que uma investigação sugeriu que a peça era compatível com as dimensões e a idade dos bicórnios que pertenceram ao imperador. O chapéu foi então submetido a vários testes, usando métodos que incluíram a microscopia electrónica.

“Foram descobertos cinco cabelos quanto os conteúdos do chapéu foram examinados muito de perto”, disse Cottle. “Dois cabelos viram o seu estudo aprofundado e tinham o marcador de Napoleão.”

A história por trás deste chapéu é muito diferente dos outros bicórnios de Napoleão que têm chegado ao mercado leiloeiro, segundo o director da Bonhams. A maioria deles pertenceu a famílias nobres com ligações ao imperador ou a soldados que os apanharam no campo de batalha. ​

O preço estimado com que o chapéu vai à praça — entre 100 e 150 mil libras (117 e 175 mil euros) — é considerado cauteloso pela leiloeira, uma vez que só recentemente terá sido provado que pertenceu ao imperador. Outros chapéus de Napoleão, com mais história no circuito dos leilões, atingiram os 2,5 milhões de dólares (2,1 milhões de euros).