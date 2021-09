Uma ópera redonda e a seta que falta

No final de um espectáculo de ópera, ouvimos muitas vezes: “Então, gostaste? E os cantores, hã?” Mas desta vez ouvi uma pergunta diferente: “Faz sentido a ópera? Para quê cantar em teatro, assim?” É uma interrogação que pode parecer ingénua. Tento responder com uma história de 500 anos de ópera, dissertar sobre a evolução do canto lírico até aos nossos dias. E, no entanto, a pergunta permanece, ali, impertinente. Para quê a ópera hoje em dia? Deixemos ressoar a pergunta e vamos ao espectáculo.