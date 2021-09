A formação de médicos de família no Reino Unido é menos exigente do que noutras especialidades?

Manuel Heitor disse que, no Reino Unido, formação de médicos de família era menos complexa e mais rápida do que a de profissionais de outras especialidades.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior afirmou em entrevista ao Diário de Notícias que no Reino Unido o nível de formação de medicina familiar é menos exigente do que noutras especialidades. As declarações de Manuel Heitor provocaram várias reacções em Portugal e também no estrangeiro. Este domingo, foi a vez de a British Medical Association (Associação Médica Britânica, em português — organismo semelhante à Ordem dos Médicos em Portugal) discordar da opinião veiculada pelo ministro. A associação reagiu no site oficial referindo que o exemplo “é completamente errado”.