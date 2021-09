Covid-19 em Portugal: mais 1190 casos e 13 mortes

Há 665 doentes internados, mais um do que no último boletim.

Portugal registou, no sábado, 1190 novos casos de infecção e 13 mortes por covid-19, de acordo com os dados divulgados este domingo no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal conta 1.047.047 infecções e 17.798 óbitos atribuídos ao novo coronavírus.

O número de internamentos subiu face aos dados divulgados no sábado: há 665 pacientes a receberem tratamento hospitalar para ultrapassarem a infecção, mais um do que na sexta-feira. Nos cuidados intensivos, a tendência inverteu-se: há 138 pessoas nestas unidades, menos uma do que no último relatório diário.

As autoridades de saúde deram como recuperadas mais 1112 pessoas, num total de 986.826 desde o início da pandemia.

O saldo entre novos casos e recuperações foi negativo no sábado: há agora mais 65 infecções activas em Portugal, num total de 42.423.

Sob vigilância das autoridades de saúde estão 42.469 contactos, menos 400 do que no sábado.

Dos 13 óbitos ocorridos no sábado, um foi na faixa etária entre os 40 e os 49 anos, registando-se também a morte de uma pessoa entre os 60 e os 69 anos e de outra entre os 70 e os 79 anos. As restantes dez mortes foram na faixa etária mais avançada, a de pessoas com 80 ou mais anos.