Paulo Rangel anda há dois meses no terreno a tirar a temperatura aos apoios

Eurodeputado esteve este sábado no programa Alta Definição (SIC) e não fechou a porta a uma candidatura à liderança do PSD.

Paulo Rangel tem muitos sonhos, mas faz poucos planos ficou a saber-se neste sábado na entrevista que o eurodeputado deu no programa Alta Definição (SIC), em que o tema de uma eventual candidatura à liderança do PSD no pós-autárquicas foi abordado. Sobre isso não se quis comprometer, embora não tenha fechado a porta. “Não digo desta água não beberei um dia”, sinalizou.