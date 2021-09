Cem anos de PCP: objectos que também falam

O início da história tem pouco mais de um ano, mas, tal como é contada pelas suas protagonistas, já tem os ingredientes necessários para, com o tempo, ganhar os contornos da matéria de que são feitos os romances. Duas investigadoras do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, sentadas a uma mesa de café em Lisboa, com uma caixa de fósforos por perto, começaram a discutir como objectos tão insignificantes como aquele podem, em determinadas circunstâncias, encerrar histórias extraordinárias. Daí a surgir a ideia de, através de objectos, traçar histórias do Partido Comunista Português, que este ano celebra o seu centenário, foi um passo. A ideia foi transmitida pelo telefone a uma colega do Porto que, de tão entusiasmada que ficou, tratou logo de apanhar um comboio para a capital. Arrancava assim o projecto Vozes ao Alto! 100 Histórias na História do Partido Comunista Português que, esta sexta-feira, foi apresentado na Festa do Avante!.