Retrospectiva de fotografia reúne 30 artistas num mural em Lisboa

Um mural de 16 metros vai receber uma exposição retrospectiva com obras de 30 artistas, a partir de 9 de Setembro, no exterior do mercado de Alvalade, em Lisboa, organizada pela Parallel Review, plataforma portuguesa dedicada à fotografia contemporânea. Nesta quarta e última edição do primeiro ciclo do projecto europeu lançado pela Procur.arte, a exposição, patente até 31 de Outubro, vai reunir trabalhos de artistas que participaram desde a sua fundação, em 2017, entre eles dos portugueses Inês Marinho, José Alves e Nuno Barroso.

Com curadoria de Sandra Vieira Jürgens, o mural com 60 metros de extensão, que recebe a exposição, reunirá cerca de 40 obras de mais de 30 de artistas emergentes de duas dezenas de nacionalidades, desde o continente europeu e americano até ao Médio Oriente.

Entre os criadores representados vão estar Nuno Barroso, com o trabalho Studies, Inês Marinho com o artista iraniano Negar Yaghmaian, em Postcard from Inês to Negar, da série All Seeds May Flower, Jessica Wolfelsperger, com a obra Do you know who i am, Diego Ballestrasse, com o tríptico da série El tercer viaje a Chapelco, e Johanna Karjalainen, com a série Nothing But disappointment.

Citada no comunicado da organização, a curadora Sandra Vieira Jürgens sublinha que esta exposição retrospectiva do ciclo de quatro anos do projecto representa “uma incursão na cidade das surpreendentes interpelações actuais da fotografia, de que se pretende dar visibilidade alargada”.

“O arquivo Parallel foi resgatado e deu origem a uma quase-arqueologia de propostas narrativas, reflexivas e sequenciais da prática fotográfica”, acrescenta Sandra Vieira Jürgens, sobre um mural que “a todos convoca, é uma extensão do olhar e uma inscrição, no corpo citadino, da infinita plasticidade da arte fotográfica”.

No Museu de Lisboa - Palácio Pimenta, estará uma extensão das iniciativas, com oficinas onde se vão dar a conhecer métodos alternativos de fazer (cianotipia, antotipia e luminogramas) e conversas com criadores de fotografia. O trabalho da curadora emergente portuguesa Mafalda Duarte Barrela também está presente na curadoria das conversas que acontecem no Palácio Pimenta.