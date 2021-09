Li eh nós zona, Zambujal, eh sabi: um ensaio de Hugo Barros sobre o Bairro Zambujal, na Amadora

“7h00. Bairro do Casal da Boba, Amadora. Acordo e acompanho o trajecto da minha mãe para mais um dia de trabalho. Numa luta constante para combater as nossas dificuldades, para sustentar uma casa, ela tem de se sujeitar a ter dois empregos. Ainda assim, está sempre com um sorriso na cara, o que faz dela uma inspiração para mim. Vejo este trajecto diariamente.

Sigo a minha viagem para a zona onde fui criado, o Bairro do Zambujal, um bairro da Amadora com ligação à Buraca/ Cova da Moura e ao Bairro da Boavista. Foi lá que cresci. Nesse percurso, paro sempre em casa da minha avó, na qual me desenvolvi – acredito que as nossas casas tornam-nos nas pessoas que somos, que vimos a ser. É o nosso universo que depois se perfaz com as nossas visões e vivências de rua, as aprendizagens com amigos e conhecidos, num complemento que nos guia. Na rua, as convivências acontecem lado a lado com a partilha de conhecimento, com experiências, com brincadeiras. Isto é o que procuro mostrar nos meus registos.

Tudo começou com uma proposta que recebi no período em que estava a tirar uma licenciatura em Fotografia e cujo objectivo era criar uma revista digital. Pensei em regressar às vivências da minha infância, que se perderam quando me mudei para o Casal da Boba, onde entrei numa etapa da minha vida em que praticava desporto e estudava em Lisboa, sem tempo para ir regularmente ao Zambujal. O projecto foi desenvolvendo-se até chegar ao ponto em que decidi fazer um protótipo de um photobook, intitulado 2610 (o código postal do Bairro do Zambujal). Este livro retrata parte das convivências quotidianas que iam acontecendo nesse período, iniciado em 2016, desde festas a produções musicais e visuais. Procurei acompanhar vidas diferentes, mas todas elas unidas por um pacto que revela aquilo que é uma comunidade. Quis mostrar também o seu lado mais privado, ou íntimo, fotografando os interiores das casas que frequentava. Este projecto, que ainda não terminou, tem uma componente muito forte de retratos espontâneos: o facto de eu já ter uma ligação com as pessoas fez com que a minha presença não as deixasse desconfortáveis. Muitas vezes, quando voltava ao bairro sem a câmara, perguntavam-me sobre ela.

Depois de todo esse registo fotográfico, senti que tinha de existir algo mais. Decidi pegar em algumas filmagens que tinha feito do nosso quotidiano. Queria que se ouvisse o ambiente. A partir dessas filmagens surgiu o documentário 2610 – Bairro Zambujal. Nele, em 22 minutos, tentei representar o dia-a-dia dos moradores, introduzindo entrevistas em que se fala sobre situações a que estamos sujeitos por sermos de onde nos colocaram. Muitas vezes, sentimo-nos postos de parte e olhados de lado por quem não habita nestes bairros. O documentário apresenta essa questão negativa, mas, ao mesmo tempo, procura quebrar esse olhar construído pela sociedade, convidando as pessoas que não vivem essa realidade a quererem, de alguma forma, fazer parte dela.”

Hugo Barros, nascido e criado na Amadora, é fotógrafo e videomaker. Tem um projecto em desenvolvimento sobre os bairros sociais na periferia de Lisboa, ancorado numa série de imagens e que se completa com uma curta-metragem de cariz documental, intitulada 2610 – Bairro Zambujal, disponível no YouTube.