Clarence, a silly season e o intermezzo do absurdo. O MCTES e a Educação Médica

Não interessa escalpelizar as causas das disfunções no SNS, a sua falta de atractividade para as novas gerações. Tudo é linear e simples para os políticos que nos governam. Há um culpado identificado: os médicos e o seu corporativismo. Tudo se resolveria pelas leis do mercado livre, pelo jogo da oferta e procura: façam-se mais médicos que perante o espectro do desemprego tudo aceitariam.