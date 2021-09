Um país cada vez mais pequeno

João Miguel Tavares (J.M.T.) escreveu uma percuciente crónica no PÚBLICO (quinta, dia 2) na qual se pode verificar — com pequenos exemplos — a miséria do nosso país comparado com a Alemanha. Por exemplo: as auto-estradas, em Portugal, não se pode dizer que sejam más, mas pagamo-las com língua de palmo. Na Alemanha — e noutros países — são grátis, ou parcialmente grátis, como pessoas bem informadas saberão. E como J.M.T. comprovou. No nosso país, sempre que um cidadão lusitano circule nas auto-estradas que sulcam o território está sempre a pagar a deslocação. Faça-o num sentido ou noutro. Acresce, como mencionou — e bem — J.M.T., as taxas e taxinhas para tudo o que mexe, os impostos que nos estrangulam, as tributações para isto e mais aquilo.

Há muitos anos que entrámos na Comunidade Europeia com a promessa dos políticos de nos aproximarmos dos países mais evoluídos. Um embuste e um engano. O que é necessário é o cartãozinho do partido para se entrar na seita miraculosa, cartão esse que dá acesso às capelinhas onde se entroniza o guru salvífico e onde se prepara, como muito bem dizia Eduardo Galeano, “o molho que nos irá fritar quando formos votar”, contentinhos, ordeiros, e esperançosos no dia do São Nunca À Tarde. Só se safam os da seita e do cartãozinho.

António Cândido Miguéis

Vila Real

Vão reabrir os tribunais e... será desta?

Os casos pendentes actualmente nos tribunais portugueses são mais do que muitos e prolongam-se há demasiado tempo por artimanhas dos advogados de defesa. Entre todos eles destaco, por exemplo, os seguintes processos: o do ex-primeiro ministro José Sócrates e do amigo Carlos Santos Silva, o de Ricardo Salgado e os dois processos que envolvem militares “comandos” e dizem respeito à morte de dois instruendos em Setembro de 2016 e ao roubo de armas em Junho de 2017. Infelizmente há muitos mais, como é o célebre caso dos colégios GPS, mas neste momento, realço aqueles.

Porque será que a nossa justiça não funciona em tempo oportuno? Será porque a alguns presumíveis culpados, especialmente nos casos de crimes de “colarinho branco” tudo é permitido? Será porque a justiça é, sem sombra de dúvidas, demasiado cara e, assim sendo, só presumíveis culpados com elevados recursos financeiros podem usar a justiça até ao limite do inimaginável, usando e abusando de recursos e mais recursos? Será talvez um pouco de tudo isto e, por isso mesmo, só lamento profundamente a forma como os diferentes governos têm abordado este assunto. Será que a maior preocupação é proteger os infractores? É bem possível que assim seja, uma vez que António Costa não tem demonstrado qualquer preocupação com tudo o que acontece. É imperioso e fundamental num regime democrático que a justiça seja totalmente independente do poder político, mas o que temos visto nos últimos tempos é que ela, infelizmente, não é independente do poder económico e, chegando aqui, o poder político tem de agir frontalmente se não quiser ser conivente com a injustiça patrocinada pelo poder económico. Será desta que os presumíveis culpados vão ser julgados?

Manuel Morato Gomes

Senhora da Hora

Sem-abrigo vs. refugiados

Enquanto houver um sem-abrigo em Portugal não vivemos num Estado de direito. Brindem os refugiados com casa, emprego e escola para os filhos, mas tirem os sem-abrigo das ruas de Portugal. Custa a entender como o Governo dá alojamento a refugiados políticos e religiosos e descura casa para os deserdados portugueses. O Governo quer fazer boa figura em relação às instâncias internacionais, mas deve também preocupar-se verdadeiramente com os moradores das ruas de Portugal. Fortalecer a democracia passa por alojar os deserdados. Custa saber que dois iraquianos com ligações ao ISIS/Daesh viveram dois anos no nosso país à custa dos contribuintes portugueses. Que os descontos dos portugueses sejam canalizados para dar casa aos sem-abrigo.

Ademar Costa

Póvoa de Varzim