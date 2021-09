De bicicleta na batalha das cidades

Há muito a investir de forma a tornar as cidades mais humanas e mais respiráveis. Para lá chegar, as bicicletas são um bom meio.

Com a pandemia, a batalha pelo espaço público nas cidades registou significativas mudanças no mapa das forças em confronto. O quotidiano fixado na habitação, as ruas vazias de trânsito, os passeios e estacionamento a funcionar como esplanadas, fizeram recuar o grande conquistador que é o automóvel. A surpresa com que muitos se viram apanhados no trânsito esta semana, mostra que a disputa está longe de terminar, mas que também é muito provável que o que se fez durante a pandemia não venha a ser esquecido.