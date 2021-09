Setembro, o mês dos regressos

Setembro é o mês dos regressos. Regressamos ao trabalho e os mais novos regressam às aulas. Precisamos destes ciclos para regular a nossa vida. Depois de tantas mudanças, fruto da pandemia, os regressos deste Setembro podem ser diferentes pois os adultos estiveram em teletrabalho; e as crianças e jovens foram à escola à distância. Na próxima quarta-feira, das 14h às 15h, regressa a Conversa Ímpar, para ver no site ou nas redes sociais do PÚBLICO, onde vou conversar com especialistas sobre estes regressos: se estamos expectantes, se ansiosos, se nos habituamos à distância, se queremos regressar ao “velho” normal.

Entretanto, no Ímpar temos escrito sobre estes regressos. A health coach Ana Rita Faria debruça-se sobre a alimentação saudável e o que podemos fazer para entrar na linha. Em relação ao trabalho, a caixa de correio electrónica estará a abarrotar neste regresso, por isso, nada melhor do que ler algumas recomendações para não entrar em pânico e também para não se deixar dominar pelos e-mails.

Quanto ao regresso às aulas, a psicóloga Clementina Dias reflecte sobre os trabalhos de casa e como estes podem ser nocivos para a vida familiar; e a jornalista do The Washington Post Meghan Leahy sugere que os pais devem preocupar-se com a adaptação dos filhos, mas também não devem esquecer-se a si próprios e preservarem-se. A resiliência não é só para os fortes, escreve a psicóloga Raquel Raimundo. “Resiliência é saber cair! Mais do que sermos julgados pelos nossos sucessos talvez valha a pena olhar para as vezes em que caímos e nos levantámos e o julgamento ser feito a partir daí, como diria Nelson Mandela.”

Nunca a saúde mental esteve tão na ordem do dia como desde o surgimento e o impacto do SARS-Cov2 nas nossas vidas. Neste sábado assinalou-se o Dia Nacional do Psicólogo e a psicóloga Vera Ramalho decidiu assinalar a data para lembrar como estes profissionais de saúde são essenciais e como ainda não estão presentes em todos os serviços, nem acessíveis a todos os portugueses.

Esta semana, a jornalista Inês Duarte de Freitas focou-se em temas ambientais. Começou com a compostagem: há uma escola com aulas gratuitas para aprender a reduzir os resíduos na cozinha e ajudar o meio ambiente. Deu a conhecer um estudo da Proteste sobre o ciclo de vida dos sacos e a sua pegada ambiental e a conclusão mais simplista, mas a mais importante a reter, é que sejam os sacos de pano, de plástico ou de papel, o ideal é usarmos o mínimo possível. Por fim, revelou alguns projectos de cosmética natural, empresas ibéricas que se preocupam com os ingredientes que elegem para fazer os seus produtos de beleza, que consideram que estamos num período de transição e que o futuro passa por haver cada vez mais consumidores preocupados com o impacto das suas escolhas no ambiente.

É sempre bom conhecer projectos de mulheres que se preocupam com outras mulheres ou, neste caso, com meninas. São Tomé e Príncipe não é excepção e a educação das raparigas ainda não é uma prioridade. Um campeonato de surf pode não ser suficiente para mudar o mundo, mas pode ser um impulsionador de desenvolvimento para a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), acreditam Francisca Sequeira, Maria Magalhães e Veridiana Bressane, que decidiram pôr as raparigas a fazer surf e organizaram um campeonato, o Pro Surf São Tomé. A ideia é promover a igualdade de género, combater o abandono escolar e a gravidez precoce. No fundo, empoderar as raparigas.

Quem continua preocupada com os direitos não só das raparigas, mas das crianças em geral, é a actriz Angelina Jolie, embaixadora da Boa Vontade das Nações Unidas, que juntamente com a advogada de direitos humanos Geraldine Van Bueren, escreveu o livro Know Your Rights and Claim Them (“Conhece os teus direitos e reclama-os”, em tradução livre).

Jennifer Aniston vai lançar uma marca de beleza, a LolaVie. Vai ser esta quarta-feira e a actriz junta-se assim a outras companheiras de profissão que investem na indústria da cosmética como Gwyneth Paltrow ou Millie Bobby Brown. E quando não criam os seus negócios, os actores também arriscam no mundo da publicidade: depois de George Clooney ser embaixador da Nespresso, é a vez de Brad Pitt se juntar, mas pela De'Longhi, uma marca italiana de máquinas de café.

Profissionais multifacetados, os actores podem ainda vestir o papel de top models e desfilar, como aconteceu na icónica Praça de São Marcos, em Veneza, com a apresentação da Dolce & Gabbana, com nomes como Jennifer Lopez e Helen Mirren. Dias depois, começou o Festival de Cinema de Veneza e o filme de estreia foi Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, que foi motivo para voltarmos a ver homens e mulheres bem vestidos. Este “é um dos anos com a passerelle mais cheia de sempre, porque toda a gente está cá... Desde Timothee Chalamet a Zendaya, de Jessica Chastain a Matt Damon ou Ben Affleck. A lista é tão grande que não me consigo lembrar de todos”, comentou Alberto Barbera, o director do festival.

E termino com uma história de amor, quem não gosta de histórias de amor! A atleta paralímpica Keula Semedo, de 32 anos, de Cabo Verde, vai sair de Tóquio sem medalhas, depois de ter falhado os 100m assim como a qualificação para a semifinal dos 200m, ambas as competições da classe T11 (atletas cegos), mas leva uma memória inesquecível: um pedido de casamento. No final das provas de qualificação, a jovem foi pedida em casamento pelo seu guia, Manuel Veiga. “Que os dois corram juntos pela vida fora”, desejou a página oficial dos Paralímpicos, no Twitter.

Boa semana!

